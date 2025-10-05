En un partido trabado, Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad y prácticamente le dijo adiós al Torneo Clausura 2025. El encuentro, jugado en Huánuco, estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionables. Una de ellas fue cuando el árbitro principal Jordi Espinoza decidió amonestar a Rick Campodónico con amarilla tras una dura patada en el rostro de Renzo Garcés, decisión que generó el reclamo de todos los jugadores del cuadro íntimo. La jugada ocurrió sobre el final del partido.

Mientras despejaba el esférico con la cabeza, el defensor peruano recibió una peligrosa falta por parte del extremo izquierdo, quien en su intento de ganar el balón, impacta su patada en la cara del futbolista de Alianza Lima.

Así fue la dura entrada que recibió Renzo Garcés en el Alianza Lima vs Alianza Universidad

A pesar de que la entrada fue peligrosa, Jordi Espinoza le mostró la cartulina amarilla. Los jugadores de Alianza Lima cuestionaron rápidamente su decisión y exigieron tarjeta roja; no obstante, el réferi no cambió su decisión. Tampoco recibió el llamado del VAR.

En redes sociales, los hinchas de Alianza Lima también criticaron la decisión del juez y recordaron cuando en el clásico ante Universitario, en una jugada muy similar, expulsó a Kevin Quevedo. Los aficionados reclamaron la diferencia de criterio que tuvo esta vez Espinoza.