¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Fútbol Peruano

Renzo Garcés sufrió fuerte patada en la cara y árbitro solo sacó amarilla en el Alianza Lima vs Alianza Universidad: el VAR no lo llamó

Pese al duro impacto, el réferi Jordi Espinoza decidió amonestar con amarilla al jugador de Alianza Universidad. Tras la entrada, el central de Alianza Lima quedó tendido en el campo.

Renzo Garcés fue titular en el Alianza Lima vs Alianza Universidad. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
Renzo Garcés fue titular en el Alianza Lima vs Alianza Universidad. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

En un partido trabado, Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad y prácticamente le dijo adiós al Torneo Clausura 2025. El encuentro, jugado en Huánuco, estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionables. Una de ellas fue cuando el árbitro principal Jordi Espinoza decidió amonestar a Rick Campodónico con amarilla tras una dura patada en el rostro de Renzo Garcés, decisión que generó el reclamo de todos los jugadores del cuadro íntimo. La jugada ocurrió sobre el final del partido.

Mientras despejaba el esférico con la cabeza, el defensor peruano recibió una peligrosa falta por parte del extremo izquierdo, quien en su intento de ganar el balón, impacta su patada en la cara del futbolista de Alianza Lima.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: 'Todo nuestro apoyo'

lr.pe

Así fue la dura entrada que recibió Renzo Garcés en el Alianza Lima vs Alianza Universidad

A pesar de que la entrada fue peligrosa, Jordi Espinoza le mostró la cartulina amarilla. Los jugadores de Alianza Lima cuestionaron rápidamente su decisión y exigieron tarjeta roja; no obstante, el réferi no cambió su decisión. Tampoco recibió el llamado del VAR.

En redes sociales, los hinchas de Alianza Lima también criticaron la decisión del juez y recordaron cuando en el clásico ante Universitario, en una jugada muy similar, expulsó a Kevin Quevedo. Los aficionados reclamaron la diferencia de criterio que tuvo esta vez Espinoza.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini arremete contra la Liga 1 tras derrota de Alianza Lima que lo aleja del Clausura: 'Muy amateur todo'

lr.pe
