Universitario derrotó 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo y sigue como único líder del Torneo Clausura con 27 puntos. Una de las polémicas jugadas que dejó este encuentro fue la que protagonizó César Inga en el inicio del segundo tiempo. Mientras transcurría el minuto 48, el defensa nacional tuvo una dura entrada contra Hernán Lupu. Pese a la magnitud de la acción, que dejó al mediocampista tendido en el campo, el árbitro Augusto Menéndez no cobró falta y el VAR no intervino.

Durante la transmisión de L1 Radio, José Carvallo, exportero de la 'U' y actual panelista del mencionado programa, justificó la entrada asegurando que el futbolista de 23 años se aguantó y no impactó fuerte.

José Carvallo y su reacción tras falta de César Inga en el Universitario vs Alianza Atlético

"Sí, ahí hay un contacto, pero se aguanta Inga, se aguanta. Se aguanta, no, no hay mucho", dijo el campeón con Universitario. Cabe precisar que tras la entrada, Hernán Lupu permaneció tendido unos minutos en el campo mostrando evidentes signos de dolor.

La jugada ocurrió al minuto 48 de la segunda parte. Después de algunos minutos de frenado el encuentro, el partido pudo reanudarse. En ese momento, ambos equipos igualaban sin goles.

Próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura

El siguiente cotejo del equipo que dirige Jorge Fossati será ante Juan Pablo II el domingo 5 de octubre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Monumental U Marathon. El equipo de Chongoyape llega a este partido tras empatar en la última fecha.