Deportes

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

En el estadio Mansiche de Trujillo, el conjunto crema buscará seguir en lo más alto y alejarse de Cusco FC en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Universitario se enfrenta a Alianza Atlético EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El encuentro en la 'U' y el Churre se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo suelo peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario de Deportes vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Clausura

06:30
1/10/2025

¿Cómo llega Universitario?

El conjunto merengue llega envalentonado después de imponerse por 3-2 a Cusco FC, su más cercano perseguidor, en el Estadio Monumental.

06:00
1/10/2025

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Atlético?

La transmisión del Universitario vs Alianza Atlético estará a cargo de la señal de L1 Max.

05:15
1/10/2025

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

El choque entre la 'U' y Alianza Atlético comenzará a las 6.00 p. m.

El conjunto crema viene estado de gracia: 10 partidos sin conocer la derrota y son líderes con 24 puntos. Universitario es un equipo casi imparable y apunta a llevarse el tri. Sin embargo, su rival de turno no será completamente sencillo, puesto que Alianza Atlético ha sido el único equipo al que los 3 grandes del Perú no le ha podido ganar.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Clausura

lr.pe

Universitario vs Alianza Atlético: ficha del partido

PartidoUniversitario vs Alianza Atlético
¿Cuándo?Miércoles 1 de octubre del 2025
¿A qué hora?6.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Mansiche

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se disputará desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?

El encuentro entre Universitario y Alianza Atlético se podrá seguir EN VIVO por internet a través de L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX). Cabe señalar que este canal está disponible en las señales de DirecTV, Best Cable, Claro TV y también mediante la plataforma L1 Play.

Posibles alineaciones Universitario vs Alianza Atlético

  • Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí/César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.
  • Alianza Atlético: Diego Melián, Juan Quiñones, José Villegas, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo, Erick Perleche, Federico Illanes, Hernán Lupu, Jimmy Pérez, Guillermo Larios, Agustín Graneros.

Pronósticos Universitario vs Alianza Atlético

Conoce las mejores cuotas del partidazo entre Universitario vs Alianza Atlético. La 'U' es el principal favorito para llevarse el encuentro, pese a ser visitante.

ApuestasAlianza AtléticoEmpateUniversitario
Betsson5.253.451.68
Betano.pe5.903.551.75
bet3656.253.801.57
1xBet5.123.521.72
CoolbetLATAM5.503.621.68
DoradoBet5.333.401.71
