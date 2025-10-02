HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alan Cantero señaló el sentir de Alianza Lima tras eliminación en Copa Sudamericana: “Nos había tocado un poco”

Alianza Lima logró una victoria crucial al vencer 2-1 a Atlético Grau en el Torneo Clausura de la Liga 1, reafirmándose en el cuarto puesto de la tabla.

Alan Cantero señaló que perder ante U. de Chile afectó al ánimo del equipo. Foto: captura L1 Max
Alan Cantero señaló que perder ante U. de Chile afectó al ánimo del equipo. Foto: captura L1 Max

Alianza Lima consiguió 3 puntos importantes frente a Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Néstor Gorosito dieron vuelta a un marcador adverso y lograron imponerse 2-1 con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, concretando la remontada. Con este resultado, los blanquiazules se ubican en el cuarto lugar de la tabla.

Tras el encuentro, Cantero habló ante las cámaras de L1 Max y compartió sus sensaciones sobre el partido, señalando también cómo se sintió el plantel tras la eliminación de la Copa Sudamericana. No obstante, reconoció que el equipo debe levantar cabeza y seguir luchando en el Clausura.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

lr.pe

¿Qué dijo Alan Cantero sobre la eliminación en Sudamericana?

"La verdad, como dije anteriormente, el quedar eliminado nos había tocado un poco. Ahora queda levantar cabeza, seguir peleando el campeonato. Hoy el equipo hizo de todo para llevarse el triunfo y gracias a Dios lo pudimos lograr", explicó en un primer momento el argentino.

En otro momento, Cantero reconoció el sacrificio del equipo a pesar de que los resultados no son como el plantel espera.

"Bien porque este equipo merece seguir por este camino porque venía haciendo las cosas muy bien, por ahí no se nos dan los resultados pero siempre dejamos todo. Hoy se vio reflejado que con una ventaja abajo el equipo salió adelante pero eso es para rescatar", agregó Cantero.

"Hubiese sido injusto porque tuvimos muchas ocasiones, varios tiros en el palo, pero con actitud, con constancia pudimos conseguir ese triunfo" , puntualizó, en referencia a por qué no pudieron ponerse arriba en el marcador desde el primer tiempo.

Datos de Alan Cantero con Alianza Lima

En el Torneo Clausura, Alan Cantero ha disputado 6 partidos con Alianza Lima, en los que anotó 2 goles y brindó 1 asistencia. Su promedio es de un gol cada 181 minutos, acumulando un total de 362 minutos en cancha.

PUEDES VER: Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC2210712178+9
3Sporting Cristal1910541185+13
4Alianza Lima18115331712+5
5Deportivo Garcilaso18114611412+2
6ADT17115241213-1
7Cienciano15104331613+3
8Sport Huancayo15124352220+2
9Melgar14113531613+3
10Atlético Grau14114251615+1
11Comerciantes Unidos12103341115-4
12Los Chankas1294051222-10
13Juan Pablo II1110253911-2
14Alianza Atlético1010244660
15Ayacucho FC1011317817-9
16Alianza Universidad10113171223-11
17Sport Boys911236815-7
18UTC610136814−6
19Deportivo Binacional00000000
