Alianza Lima consiguió 3 puntos importantes frente a Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Néstor Gorosito dieron vuelta a un marcador adverso y lograron imponerse 2-1 con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, concretando la remontada. Con este resultado, los blanquiazules se ubican en el cuarto lugar de la tabla.

Tras el encuentro, Cantero habló ante las cámaras de L1 Max y compartió sus sensaciones sobre el partido, señalando también cómo se sintió el plantel tras la eliminación de la Copa Sudamericana. No obstante, reconoció que el equipo debe levantar cabeza y seguir luchando en el Clausura.

¿Qué dijo Alan Cantero sobre la eliminación en Sudamericana?

"La verdad, como dije anteriormente, el quedar eliminado nos había tocado un poco. Ahora queda levantar cabeza, seguir peleando el campeonato. Hoy el equipo hizo de todo para llevarse el triunfo y gracias a Dios lo pudimos lograr", explicó en un primer momento el argentino.

En otro momento, Cantero reconoció el sacrificio del equipo a pesar de que los resultados no son como el plantel espera.

"Bien porque este equipo merece seguir por este camino porque venía haciendo las cosas muy bien, por ahí no se nos dan los resultados pero siempre dejamos todo. Hoy se vio reflejado que con una ventaja abajo el equipo salió adelante pero eso es para rescatar", agregó Cantero.

"Hubiese sido injusto porque tuvimos muchas ocasiones, varios tiros en el palo, pero con actitud, con constancia pudimos conseguir ese triunfo" , puntualizó, en referencia a por qué no pudieron ponerse arriba en el marcador desde el primer tiempo.

Datos de Alan Cantero con Alianza Lima

En el Torneo Clausura, Alan Cantero ha disputado 6 partidos con Alianza Lima, en los que anotó 2 goles y brindó 1 asistencia. Su promedio es de un gol cada 181 minutos, acumulando un total de 362 minutos en cancha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025