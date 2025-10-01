HOYSuscripcion LR Focus

Anderson Santamaría feliz por su presente en Universitario: "Tomé una buena decisión"

El defensa del equipo crema no ocultó su alegría por el buen momento que vive en el Torneo Clausura de la Liga 1, por el cual fichó hace unos meses en su regreso al Perú luego de 8 años.

Anderson Santamaría fue titular y jugó los 90 minutos ante Alianza Atlético. Foto: captura de L1 Max
Anderson Santamaría fue uno de los jugadores por los que Universitario apostó como refuerzo en el mercado de fichajes de mitad de año. La decisión del club crema de repatriar al defensa le ha traído buenos resultados hasta el momento y, al mismo tiempo, tiene satisfecho al jugador.

Luego del triunfo sobre Alianza Atlético que consolida a la 'U' como único líder del Torneo Clausura, 'Santa' expresó su felicidad por el buen presente que atraviesa en el cuadro estudiantil. El defensa calificó como "una buena decisión", haber fichado por el elenco de Ate en su regreso al fútbol peruano luego de ocho años.

¿Qué dijo Anderson Santamaría tras la victoria de Universitario?

"Tomé una buena decisión, quería venir a la 'U'. Es un grupo muy bueno y sano. Desde donde me toque voy a aportar lo mejor de mí. De chico fui un par de veces a la Trinchera (Norte), mi mejor amigo veía todos los partidos de la 'U' y por ende yo también los veía. Vivir el día a día te enamora cada vez más", declaró el zaguero en diálogo con L1 Max.

Acerca del choque ante el cuadro churre, Santamaría dijo que el encuentro se les complicó en el primer tiempo, pero que todo cambió con la llegada del 1-0 parcial.

"Un triunfo muy importante que lo necesitábamos por como viene la tabla. Es un rival muy difícil que sabe a lo que juega y lo hace muy bien. El primer tiempo se nos complicó, pero vino el primer gol y luego el segundo por pelota parada, que es lo que mejor trabajamos, y pudimos resolver el partido a nuestro favor", agregó.

Sobre los goles de pelota parada, los cuales se han convertido en una de sus mejores armas, remarcó que se debe a la constante práctica en los entrenamientos. "Cuando los rivales te juegan muy bien tenemos esa arma, que la trabajamos mucho día a día y gracias a Dios nos ha dado puntos importantes", culminó.

