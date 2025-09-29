HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima cayó presa de la desesperación en Cusco

La mano blanda del técnico y el ego dominante de los pesos pesados afectan a un equipo que se despide del Torneo Clausura.

Alianza Lima está a 9 puntos del líder en esta tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: Marco Cotrina/GLR
Alianza Lima está a 9 puntos del líder en esta tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: Marco Cotrina/GLR

Si uno se detiene en la tabla del Clausura y luego cuenta las fechas que faltan para la finalización del torneo, caerá en cuenta que nada está definido y, pese a la derrota del domingo en Cusco, Alianza Lima tiene aún opciones reales de remontar y ser primero para forzar una final nacional con Universitario.

Sin embargo, si el análisis se hace en base al rendimiento futbolístico o a la actitud que muestran los jugadores y el equipo en su conjunto, entenderá que es imposible ganar el segundo torneo corto del año y que en Matute deben prender velas para que Cusco FC sea el campeón y así abrir la opción de los playoffs.

Porque este Alianza Lima post eliminación copera mostró muy poco en la ciudad imperial y confirmó una constante cuando de pelear la Liga 1 se trata: la motivación no es la misma si se compara con ese histórico registro de 18 partidos a nivel internacional en Libertadores y Sudamericana en el 2025.

Y si se estudia la alineación ante Cienciano, se verán las contradicciones de un 'Pipo' Gorosito que luego de Coquimbo puso en bandeja la cabeza de Quevedo por indisciplina y ayer lo premió con el titularato. O la inexplicable capitanía de Zambrano, opacada por su sexta roja en la temporada por aplicar, nuevamente, la ley de codazo cuando apenas iban 33 minutos y el marcador señalaba el 2-0 del local por los goles de Hohberg y Valoyes.

El club íntimo terminó el partido con 9 jugadores por las expulsiones de Zambrano y Castillo. Foto: Cienciano

El club íntimo terminó el partido con 9 jugadores por las expulsiones de Zambrano y Castillo. Foto: Cienciano

“Entramos muy dormidos, nos hicieron dos goles rápidos y creo que pudimos hacer algo más, jugar mejor”, declaró Guerrero al final del partido. El gol del 'Depredador' en el complemento dio cierta ilusión a los íntimos que intentaron sin suerte y cayeron presa de la desesperación. La expulsión del ecuatoriano Castillo en los minutos finales mostró la frustración que acompañó al plantel antes, durante y después del partido.

Errático, sin rumbo y descontrolado, Alianza Lima dejó Cusco con la sensación de un Clausura perdido pese a que aún le restan 21 puntos por jugar y todo puede pasar. Para ello deberá recuperar el hambre de triunfo y calmar una interna que arde a mil grados por la mano blanda del técnico y el ego dominante de los pesos pesados.

