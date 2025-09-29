DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”
Carlos Desio, entrenador de Cienciano, analiza el arbitraje tras el triunfo 2-1 ante Alianza Lima y se refirió a la actuación del árbitro Jonathan Zamora en las expulsiones de Eryc Castillo y Carlos Zambrano.
Carlos Desio, entrenador de Cienciano, se pronunció sobre el arbitraje durante el partido contra Alianza Lima. Tras la victoria del equipo cusqueño por 2-1 sobre los blanquiazules en el Torneo Clausura de la Liga 1, el argentino no dudó en comentar la actuación del árbitro Jonathan Zamora, especialmente respecto a las expulsiones de Eryc Castillo y Carlos Zambrano.
Desio, sobre las decisiones del árbitro respecto a las tarjetas rojas, comentó que, si bien consideró que algunas fueron correctas, no pudo observar de cerca la acción de Zambrano debido a la distancia en la que se encontraba. En cambio, señaló que la expulsión de Castillo fue justa, dado que su entrada fue demasiado fuerte.
PUEDES VER: Franco Navarro anuncia que tomarán medidas con Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"
¿Qué dijo el entrenador de Cienciano sobre arbitraje tras victoria frente a Alianza Lima?
"No creo que haya tenido un mal partido. Por ahí se le complicó, en ciertas maneras, pero lo manejó bien. Las expulsiones creo que estuvieron bien hechas. Por ahí no vi el golpe de Zambrano, ese no lo vi porque estaba lejos. Sí, vi de Castillo que se tira de atrás, lamentablemente comete una infracción fuerte de atrás, no creo que haya sido con mala intención, yo creo que son los nervios, la adrenalina que tenes en ese momento", explicó Desio.
Desio sobre polémico gol de Cienciano
En otro momento, el entrenador de 'El Papá' dio su análisis sobre el polémico tiro libre que acabo en gol de Cienciano.
"Ese gol que metemos nosotros que me parece que estaba bien, porque el árbitro nunca levanta como que va a sonar el silbato, que va a ser un centro normal. El equipo contrario se le fue todo arriba y lo empezó a conversar, a eso hizo que se pierdan 12 o 13 minutos que eran innecesarios", agregó.
PUEDES VER: Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|24
|10
|7
|3
|0
|18
|8
|+10
|2
|Cusco FC
|19
|9
|6
|1
|2
|13
|8
|+5
|3
|Deportivo Garcilaso
|18
|10
|4
|6
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|15
|5
|+10
|5
|ADT
|16
|10
|5
|1
|4
|11
|12
|-1
|6
|Alianza Lima
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|+4
|7
|Cienciano
|15
|10
|4
|3
|3
|16
|13
|+3
|8
|Melgar
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|13
|+3
|9
|Atlético Grau
|14
|10
|4
|2
|4
|15
|13
|+2
|10
|Sport Huancayo
|12
|11
|3
|3
|5
|17
|19
|-2
|11
|Los Chankas
|12
|8
|4
|0
|4
|12
|20
|-8
|12
|Comerciantes Unidos
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|-4
|13
|Alianza Atlético
|10
|9
|2
|4
|3
|6
|4
|+2
|14
|Juan Pablo II
|10
|9
|2
|4
|3
|8
|10
|-2
|15
|Ayacucho FC
|10
|10
|3
|1
|6
|8
|14
|-6
|16
|Alianza Universidad
|10
|10
|3
|1
|6
|11
|18
|-7
|17
|Sport Boys
|9
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|18
|UTC
|3
|9
|0
|3
|6
|6
|14
|−8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0