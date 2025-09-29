HOYSuscripcion LR Focus

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

Carlos Desio, entrenador de Cienciano, analiza el arbitraje tras el triunfo 2-1 ante Alianza Lima y se refirió a la actuación del árbitro Jonathan Zamora en las expulsiones de Eryc Castillo y Carlos Zambrano.

Carlos Desio comentó sobre la expulsión de Eryc Castillo y Carlos Zambrano. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas/captura L1 Max
Carlos Desio, entrenador de Cienciano, se pronunció sobre el arbitraje durante el partido contra Alianza Lima. Tras la victoria del equipo cusqueño por 2-1 sobre los blanquiazules en el Torneo Clausura de la Liga 1, el argentino no dudó en comentar la actuación del árbitro Jonathan Zamora, especialmente respecto a las expulsiones de Eryc Castillo y Carlos Zambrano.

Desio, sobre las decisiones del árbitro respecto a las tarjetas rojas, comentó que, si bien consideró que algunas fueron correctas, no pudo observar de cerca la acción de Zambrano debido a la distancia en la que se encontraba. En cambio, señaló que la expulsión de Castillo fue justa, dado que su entrada fue demasiado fuerte.

¿Qué dijo el entrenador de Cienciano sobre arbitraje tras victoria frente a Alianza Lima?

"No creo que haya tenido un mal partido. Por ahí se le complicó, en ciertas maneras, pero lo manejó bien. Las expulsiones creo que estuvieron bien hechas. Por ahí no vi el golpe de Zambrano, ese no lo vi porque estaba lejos. Sí, vi de Castillo que se tira de atrás, lamentablemente comete una infracción fuerte de atrás, no creo que haya sido con mala intención, yo creo que son los nervios, la adrenalina que tenes en ese momento", explicó Desio.

Desio sobre polémico gol de Cienciano

En otro momento, el entrenador de 'El Papá' dio su análisis sobre el polémico tiro libre que acabo en gol de Cienciano.

"Ese gol que metemos nosotros que me parece que estaba bien, porque el árbitro nunca levanta como que va a sonar el silbato, que va a ser un centro normal. El equipo contrario se le fue todo arriba y lo empezó a conversar, a eso hizo que se pierdan 12 o 13 minutos que eran innecesarios", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima15104331511+4
7Cienciano15104331613+3
8Melgar14113531613+3
9Atlético Grau14104241513+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
