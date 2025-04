Luego de la partida de Fabián Bustos a Olimpia, Universitario anunció a Jorge Fossati como su nuevo técnico para la temporada 2025. En ese sentido, el ‘Nonno’ regresó al país tras su tropiezo al frente de la selección peruana y brindó declaraciones a la prensa. El técnico uruguayo no se guardó nada y sostuvo que la ‘U’ intentará pelear por el tricampeonato, pues pertenecer a la institución así lo exige, y detalló que conocer a los jugadores es una ventaja importante para ese reto.

Con su retorno, Fossati vuelve a Ate luego de poco más de un año, tras salir en diciembre de 2023 para asumir la dirección técnica de la selección peruana, donde no tuvo un buen desempeño. Como recordamos, el técnico de 72 años sacó campeón a Universitario tras 9 años de sequía y lo hizo en el campo de Alianza Lima, su histórico rival, con quien disputó la final de la Liga 1 2023.

El último martes 22 de abril, Jorge Fossati retornó a Lima para asumir la dirección técnica de Universitario, que se quedó sin entrenador luego de la partida de Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay. En declaraciones a la prensa, el uruguayo envió una advertencia a los clubes de la Liga 1: llegó con el objetivo de ir a pelear por el título, el cual significaría el tricampeonato del cuadro merengue.

“En la ‘U’ no se puede tener objetivos pequeños y, por su puesto, con todo respeto a los rivales, pero estando en Universitario no puedes pensar en otra cosa que en el título. Después veremos si se dará, porque hay otros equipos con muchas cualidades para pelear, pero nosotros venimos con toda la ilusión”, señaló Fossati a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, precisó que el llamado del club lo agarró por sorpresa, pues no tenía idea que lo querían de regreso. “Me sorprendió. No sé si algunos de ustedes (periodistas) ya lo sabía, pero yo no tenía ni idea de que esto podía pasar. Es volver a un club que, no lo digo hoy, lo quiero mucho”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que el hecho de conocer a gran parte del plantel pesó para volver a Universitario. “Ayuda mucho que haya un conocimiento mutuo, de nosotros a ellos y de ellos a nosotros, así que ayuda bastante. También, al momento de analizar las diferentes posibilidades de clubes, eso también pesa”, agregó el ‘Nonno’.

¿Cuánto durará el contrato de Jorge Fossati con Universitario?

Según información del periodista Gustavo Peralta, en un inicio, el contrato de Jorge Fossati será únicamente hasta finales de 2025; sin embargo, se desconoce si es que, de lograr el título de la Liga 1, podrá quedarse una temporada más. “Jorge Fossati es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario. Restan pequeños detalles para que todo se pueda cerrar formalmente. La idea es que el acuerdo sea hasta diciembre del presente año”, indicó el comunicador.