Sporting Cristal se alista para este domingo 14, cuando enfrente a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este partido podría marcar el regreso de Miguel Araujo, quien superó su lesión y ya entrena con normalidad, aunque será decisión de Paulo Autuori, técnico de los celestes, si lo incluye en la convocatoria.

Como se recuerda, la lesión de Araujo se produjo en los minutos finales del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima en Matute. El defensa de 30 años se lanzó para interceptar un remate de Matías Succar, pero al momento del impacto apoyó todo el peso de su cuerpo sobre la mano, lo que le provocó la fractura.

Miguel Araujo apunta a volver ante Cusco FC

El defensor ya realiza entrenamientos completos junto a sus compañeros y se encuentra en óptimas condiciones, aunque dependerá de Autuori decidir si lo arriesga. Además del posible regreso de Araujo, también podría darse el de Luis Iberico, quien no juega con los 'Cerveceros' desde el año pasado y que, antes del inicio de la temporada, fue operado.

¿Cuántos partidos a jugador Miguel Araujo con Sporting Cristal?

Desde su llegado al Rímac, Miguel Araujo ha sido un pilar en el esquema defensivo de Autuori, donde ha podido disputar cuatro partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y ha marcado dos goles acumulando 315.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de setiembre, desde las 5.30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.