Se jugaba el minuto 23 cuando, tras un descuido de un jugador de Melgar, Jairo Concha aprovechó su velocidad y robó un balón crucial fuera del área. El volante se perfiló y sacó un potente disparo que venció la portería de Carlos Cáceda, quien no pudo evitar que el balón cruzara la línea.

Con este gol, Universitario de Deportes empata el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Gol de Jairo Concha para empatar frente a Melgar