HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     
Fútbol Peruano

¡Para cerrar el estadio! Jairo Concha empata para Universitario ante Melgar con golazo desde fuera del área

Con derechazo de Jairo Concha la 'U' empata a Melgar en el Estadio Monumental Virgen de Chapi.

 

Universitario y Melgar juegan en Arequipa. Foto: captura de L1 MAX
Universitario y Melgar juegan en Arequipa. Foto: captura de L1 MAX

Se jugaba el minuto 23 cuando, tras un descuido de un jugador de Melgar, Jairo Concha aprovechó su velocidad y robó un balón crucial fuera del área. El volante se perfiló y sacó un potente disparo que venció la portería de Carlos Cáceda, quien no pudo evitar que el balón cruzara la línea.

Con este gol, Universitario de Deportes empata el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Gol de Jairo Concha para empatar frente a Melgar

Notas relacionadas
Universitario vs Melgar EN VIVO EN VIVO HOY: Concha anota golazo para el 1-1 del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO EN VIVO HOY: Concha anota golazo para el 1-1 del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

LEER MÁS
[América TV y Movistar Deportes] Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY por el clásico femenino 2025

[América TV y Movistar Deportes] Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY por el clásico femenino 2025

LEER MÁS
Universitario contra Alianza Lima: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico de la Liga Femenina 2025?

Universitario contra Alianza Lima: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Melgar EN VIVO EN VIVO HOY: Concha anota golazo para el 1-1 del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO EN VIVO HOY: Concha anota golazo para el 1-1 del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: “Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: “Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota