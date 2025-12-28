HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Abogado de Universitario cuestiona comunicado de Alianza Lima al Mininter y lo califica de impreciso: "No se ajusta a la verdad"

Además, Adrián Gilabert compartió cuál es la postura de Universitario sobre la realización de la 'Noche Crema 2026' en caso de aplazamiento o suspensión. 

Abogado de Universitario contó cómo fue la solicitud para la 'Noche Crema 2026'. Foto: composición LR/Tiempo Crema/Alianza Lima
La 'Noche Crema 2026' y la 'Noche Blanquiazul' se disputan la fecha de realización. En principio, Universitario y Alianza Lima anunciaron que el 24 de enero del próximo año se llevará a cabo las respectivas presentaciones de sus equipos. Por un lado, la 'U' se medirá ante la U. de Chile, mientras que los blanquiazules se verán las caras contra Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, ambos eventos corren el riesgo de aplazarse por mandato del Ministerio del Interior.

El Mininter compartió un comunicado para advertir a los clubes que lleguen a un acuerdo porque es inviable que ambos eventos se organicen el mismo día. Ante ello, Alianza Lima respondió con distintos argumentos para dejar en claro que no consideran reprogramar la 'Noche Blanquiazul'. De inmediato, Adrián Gilabert, abogado de la 'U', respondió tajantemente.

Abogado de Universitario critica comunicado de Alianza Lima al Mininter

En primer lugar, Gilabert dio detalles sobre cómo Universitario comenzó con el proceso para llevar a cabo la 'Noche Crema 2026'. "Estamos en capacidad de acreditar que iniciamos nuestro trámite el 31 de octubre del 2025. Para los q desconocen, este trámite se realiza ante diferentes autoridades en paralelo", escribió en X.

"Nuestras solicitudes ingresaron desde el 31/10/2025 hasta el 3/11/25. Según la norma administrativa, debe considerarse como fecha de inicio de trámite, el día de presentación 31/10/2025, donde consigamos: fecha, Estadio , Plan de Seguridad, etc", complementó.

Posteriormente, se refirió al pronunciamiento de Alianza Lima, el cual calificó como carente de precisiones. "Este es impreciso, no se ajusta a la verdad, ya que su trámite contiene una rectificación realizada de forma posterior a nuestra solicitud. Debieron modificar sustancialmente su expediente cuando les denegaron el Estadio Nacional", enfatizó.

¿Qué dice el comunicado de Alianza Lima al Mininter?

En un extenso comunicado, Alianza Lima informó que su solicitud para la 'Noche Blanquiazul 2026' fue presentada sin que exista ningún otro evento en esa mis fecha. Por ello, no comprenden por qué habría algún inconveniente para la realización de su evento.

"Asimismo, tal como indica una comunicación formal hacia nuestro club de parte del propio Mininter el día 19 de diciembre, nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para en esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado, ni corresponde que nuestra institución asuma responsabilidades o consecuencias derivadas de situaciones administrativas o de planificación que son totalmente ajenas a nuestro club", sostuvieron

