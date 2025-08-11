HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Reynoso promete ser más pasional y emotivo tras su regreso a Melgar después de 8 años: "No seré el frío de hace unos años"

Durante su presentación oficial, Juan Reynoso comentó que estuvo preparándose en el fútbol de élite y ahora verán una nueva versión de él mientras sea entrenador de Melgar.

Juan Reynoso fue campeón con Melgar en el 2015. Foto: composición LR/Radio Victoria
Juan Reynoso fue presentado oficialmente como nuevo DT de Melgar para el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Un nuevo ciclo comienza en el conjunto de Arequipa y 'Ajedrecista' será el encargado de liderarlo. El objetivo es claro: recuperar terreno en la tabla de posiciones del campeonato peruano y buscar meterse a la siguiente edición de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, el experimentado estratega señaló cómo será su metodología de trabajo.

En principio, expresó su felicidad por regresar a Melgar, conjunto con el que fue campeón nacional en el 2015. Eso sí, es consciente de que el fútbol ha evolucionado y que el torneo peruano ahora es muy diferente. Por ello, contó que se ha preparado de la mejor manera para convertirse en una mejor versión de él mismo.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Reynoso promete una nueva versión de él tras regresar a Melgar

“He integrado y hoy sé que como se entrenaba en 2015 no se entrena en 2025. He estado fuera del fútbol, pero no fuera del juego, he estado capacitándome en la élite del fútbol y busco integrar esa tecnología en el club. Para concluir, van a encontrar un Juan Reynoso más emocional, no el frío de hacer algunos años”, dijo en un momento de la conferencia.

Asimismo, aprovechó en hablar sobre el esquema que tratará de usar en el Dominó. “Es una formación que se viene utilizando. A mi me gusta tener varios sistemas para plasmar. Trabajando a veces cambia la perspectiva y para eso nos van a servir estas dos semanas para replantearnos varias cosas. Darles mejores herramientas para que el equipo se vea mejor en ataque y en defensa. Vamos a aprovechar la fecha FIFA donde tenemos más tiempo para trabajar”, agregó.

Finalmente, se refirió sobre su objetivo con las divisiones menores. “Me interesa mucho la reserva. A Dios gracias en aquel momento salimos campeones dos veces consecutivas. Todos somos una familia, la reunión que hemos tenido en el CAR ha sido apuntando a ello. No pude venir a la inauguración por un tema personal. Vimos el trabajo de Marco, no pudimos hablar con él, pero hoy necesitamos integrar todas las categorías, porque eso va a hacer que Melgar venda más jugadores. Melgar ha sido más constante, no solo vendiendo, sino participando en torneos internacionales. Antes solo viajábamos 24, hoy estamos cerca de 40 y eso nos compromete aún más. Regresamos más maduros y con ganas de seguir aportando”, concluyó.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con Melgar?

El primer partido del 'Cabezón' al frente del Dominó será este domingo 17 de agosto frente a Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA. El encuentro está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana).

