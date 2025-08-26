El último clásico entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 se extenderá fuera del campo de juego. El último lunes 25 de agosto, Franco Velazco, actual administrador temporal de la 'U', anunció que presentaron un informe a la Federación Peruana de Fútbol debido a algunas "acciones provocadoras" que realizó la delegación del cuadro íntimo en el Estadio Monumental.

A través de su cuenta oficial de X, el directivo crema contó que como club han remitido un informe a la Comisión Disciplinaria de la Federación rechazando este tipo de actos hacia sus hinchas.

Universitario y la drástica medida adoptada tras el clásico ante Alianza Lima

"Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico. Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas", se lee en la primera parte de la publicación de Velazco.

Pese a que no se especifica cuáles fueron las acciones provocativas, el administrador haría referencia a los gestos de Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, y Carlos Zambrano, quien realizó algunos ademanes mientras se dirigía al camarín.

Franco Velazco aseguró que la rivalidad solo debe quedar en la cancha y no extenderse fuera de ella. "Creemos en un clásico jugado con fair play y respeto, la rivalidad debe expresarse únicamente en el campo, y en las delegaciones siempre debe primar el respeto. Nuestro compromiso es brindar un espectáculo deportivo seguro y a la altura de lo que merece la familia crema y todo el fútbol peruano. ¡Y Dale U!",

Próximo partido de Universitario

Tras la fecha 7 del Clausura, ahora el torneo entrará en una para de dos semanas debido a que la selección peruana disputará la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Cuando se reanude el certamen, Universitario visitará a Melgar en Arequipa. El partido está pactado para el domingo 14 de septiembre desde las 3.00 p. m. (hora de Perú).