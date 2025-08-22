El partido con el que el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 entrará en pausa será el más 'picante' de la fecha 7. En el Estadio Monumental de Ate, Alianza Lima y Universitario se verán las caras en un duelo que podría ser vital para las aspiraciones de ambos clubes de cara a la lucha por el título.

Parte del atractivo de este clásico será el reencuentro que protagonizarán algunos jugadores con sus exclubes. Dos futbolistas que hoy visten los colores del cuadro blanquiazul, así como tres que actualmente defienden la crema, tendrán al frente a su otrora escuadra.

¿Qué jugadores de Alianza Lima y Universitario enfrentarán a su exequipo?

En el plantel íntimo, los dos jugadores que tienen pasado en el 'compadre' son Miguel Trauco y Kevin Quevedo. El lateral solo jugó un año (2016) en el conjunto de Ate, tras lo cual salió al extranjero gracias a sus buenas actuaciones. El extremo, por su parte, también pasó dicha temporada en la 'U', aunque apenas alcanzó a sumar 36 minutos en lo que fue su año de debut profesional.

Por parte de los estudiantiles, Aldo Corzo, Gabriel Costa y Jairo Concha son los tres integrantes de su plantilla que tienen como 'ex' al equipo grone. La 'Muela' se inició en el fútbol con los victorianos (2008-2009), 'Gabi' tuvo dos etapas en tienda íntima (2014-2015 y 2023-2024) y 'Jairoco' vistió de blanquiazul tres temporadas (2021, 2022 y 2023).

Cabe señalar que Josué Estrada y Pablo Lavandeira, hoy en Alianza, también pasaron por Universitario antes de su llegada a La Victoria. Sin embargo, el lateral no fue convocado y el mediocampista está lesionado, por lo cual no jugarán este clásico.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario?

El partido entre las escuadras dirigidas por Néstor Gorosito y Jorge Fossati se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, desde las 5.30 p. m. En su primer cruce de este 2025, ambos clubes empataron 1-1 en Matute.