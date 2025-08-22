HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Fútbol Peruano

Los 5 jugadores de Alianza Lima y Universitario que se reencontrarán con su exequipo en el clásico de la Liga 1

¿Habrá 'ley del ex'? En el Estadio Monumental, algunos futbolistas con pasado en ambos clubes enfrentarán a sus antiguos colores por un triunfo que puede ser clave en el Torneo Clausura.

Jairo Concha y Miguel Trauco son 2 de los jugadores que pasaron por ambos clubes. Foto: composición de LR/Carlos Félix/Alianza Lima
Jairo Concha y Miguel Trauco son 2 de los jugadores que pasaron por ambos clubes. Foto: composición de LR/Carlos Félix/Alianza Lima

El partido con el que el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 entrará en pausa será el más 'picante' de la fecha 7. En el Estadio Monumental de Ate, Alianza Lima y Universitario se verán las caras en un duelo que podría ser vital para las aspiraciones de ambos clubes de cara a la lucha por el título.

Parte del atractivo de este clásico será el reencuentro que protagonizarán algunos jugadores con sus exclubes. Dos futbolistas que hoy visten los colores del cuadro blanquiazul, así como tres que actualmente defienden la crema, tendrán al frente a su otrora escuadra.

PUEDES VER: Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: 'Tampoco quiere'

lr.pe

¿Qué jugadores de Alianza Lima y Universitario enfrentarán a su exequipo?

En el plantel íntimo, los dos jugadores que tienen pasado en el 'compadre' son Miguel Trauco y Kevin Quevedo. El lateral solo jugó un año (2016) en el conjunto de Ate, tras lo cual salió al extranjero gracias a sus buenas actuaciones. El extremo, por su parte, también pasó dicha temporada en la 'U', aunque apenas alcanzó a sumar 36 minutos en lo que fue su año de debut profesional.

Por parte de los estudiantiles, Aldo Corzo, Gabriel Costa y Jairo Concha son los tres integrantes de su plantilla que tienen como 'ex' al equipo grone. La 'Muela' se inició en el fútbol con los victorianos (2008-2009), 'Gabi' tuvo dos etapas en tienda íntima (2014-2015 y 2023-2024) y 'Jairoco' vistió de blanquiazul tres temporadas (2021, 2022 y 2023).

Cabe señalar que Josué Estrada y Pablo Lavandeira, hoy en Alianza, también pasaron por Universitario antes de su llegada a La Victoria. Sin embargo, el lateral no fue convocado y el mediocampista está lesionado, por lo cual no jugarán este clásico.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'No fueron mejores'

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario?

El partido entre las escuadras dirigidas por Néstor Gorosito y Jorge Fossati se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, desde las 5.30 p. m. En su primer cruce de este 2025, ambos clubes empataron 1-1 en Matute.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota