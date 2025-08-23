El Estadio Monumental será testigo de un nuevo clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este domingo 24 de agosto, los compadres se verán las caras en un duelo que podría marcar el futuro de ambos en la competición. Para este enfrentamiento, el entrenador Jorge Fossati pararía un renovado once con algunas modificaciones para quedarse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

El empate ante Palmeiras en Brasil habría sido importante para que Fossati se anime a probar una nueva oncena. La principal novedad la veríamos en ofensiva, ya que arrancaría Jairo Vélez en lugar de Edison Flores.

Posible alineación de Universitario ante Alianza Lima

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera.

¿Dónde ver Universitario contra Alianza Lima?

En Perú, el partido entre Universitario y Alianza Lima será emitido por GOLPERU, canal 714 de Movistar, que posee los derechos de transmisión del equipo crema.

¿A qué hora juega Universitario contra Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima está programado para las 5:30 p. m. (hora peruana). El equipo crema tomó la punta del torneo tras el descenso administrativo de Deportivo Binacional y buscará mantener su invicto frente a los blanquiazules.

Alianza Lima llega con buen ánimo luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La 'U', por su parte, viene de empatar sin goles en su visita a Palmeiras en Brasil, resultado que confirmó su eliminación de la Copa Libertadores.