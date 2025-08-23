HOYSuscripcion LR Focus

Universitario quiere seguir invicto: Jorge Fossati y su renovado 11 para vencer a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

En el Estadio Monumental, Universitario chocará ante Alianza Lima en busca de tres puntos para seguir arriba en el Torneo Clausura 2025. Conoce las modificaciones que hará el equipo crema en su alineación para llevarse el clásico.

Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Instagram
Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Instagram

El Estadio Monumental será testigo de un nuevo clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este domingo 24 de agosto, los compadres se verán las caras en un duelo que podría marcar el futuro de ambos en la competición. Para este enfrentamiento, el entrenador Jorge Fossati pararía un renovado once con algunas modificaciones para quedarse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

El empate ante Palmeiras en Brasil habría sido importante para que Fossati se anime a probar una nueva oncena. La principal novedad la veríamos en ofensiva, ya que arrancaría Jairo Vélez en lugar de Edison Flores.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: No fueron mejores

lr.pe

Posible alineación de Universitario ante Alianza Lima

  • Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera.

¿Dónde ver Universitario contra Alianza Lima?

En Perú, el partido entre Universitario y Alianza Lima será emitido por GOLPERU, canal 714 de Movistar, que posee los derechos de transmisión del equipo crema.

PUEDES VER: Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: Mi Instagram es sangre

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario contra Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima está programado para las 5:30 p. m. (hora peruana). El equipo crema tomó la punta del torneo tras el descenso administrativo de Deportivo Binacional y buscará mantener su invicto frente a los blanquiazules.

Alianza Lima llega con buen ánimo luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La 'U', por su parte, viene de empatar sin goles en su visita a Palmeiras en Brasil, resultado que confirmó su eliminación de la Copa Libertadores.

