Directivo de Atlético Grau explicó por qué su figura Neri Bandiera los dejó: "Los jugadores tienen expectativas"

José Tapia, mandamás de Atlético Grau, dio detalles de la salida de Neri Bandiera a Cienciano y le deseó todo lo mejor en su nueva etapa en Cusco.

Neri Bandiera jugó en Atlético Grau por 3 temporadas. Foto: composición LR/captura de Mas Deportes
Neri Bandiera jugó en Atlético Grau por 3 temporadas. Foto: composición LR/captura de Mas Deportes

Atlético Grau sufrió una dura pérdida a poco del inicio de la Liga 1 2026. El conjunto piurano se despidió de Neri Bandiera después de 3 años juntos y ahora será jugador de Cienciano. Al respecto, José Tapia, directivo del Patrimonio de Piura, contó por qué el delantero no renovó con el club y decidió continuar su carrera en otro equipo del campeonato peruano.

En conversación con el medio 'Mas Deportes', el mandamás agradeció por el compromiso de Bandiera durante su estadía en Grau. Además, reveló que no pudo quedarse porque la institución no tuvo el presupuesto para alcanzar su pretensiones salariales.

Directivo de Atlético Grau explicó la salida de Neri Bandiera

"Neri es una estrella. Nos ha apoyado tanto en el Grau, le agradecemos los 3 años que estuvo con nosotros, le agradecemos los goles que hizo para el Grau. Pero tú sabes, los jugadores tienen expectativas y el Grau tiene un presupuesto. No podemos pagar más de lo que el presupuesto nos permite", dijo en un principio.

A pesar de ello, expresó que en el club le guarda un gran cariño a Bandiera y espera que tenga un paso fructífero en el Papá. "Entonces, le deseamos toda la suerte a Bandiera, que ahora haga goles en Cienciano. Le deseó lo mejor, nos ayudó mucho y lo queremos", concluyó.

¿En qué clubes ha jugado Neri Bandiera?

Hasta el momento, Neri Bandiera ha hecho toda su carrera en el fútbol sudamericano. Cienciano será su segundo club en el Perú.

  • Sarmiento
  • Juventud Unida
  • Aldosivi
  • Belgrano
  • Curicó Unido
  • Estudiantes de Caseros
  • Patronato
  • Barracas Central
  • Atlético Grau
  • Cienciano
