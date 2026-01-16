Un nuevo capítulo en la carrera de César Inga estaría por comenzar. El defensor de Universitario de Deportes estaba en negociaciones para emigrar a la MLS, específicamente al Kansas City. A pesar de estar considerado en los planes de Javier Rabanal, la mejora en las condiciones económicas ofrecidas por el club estadounidense hizo que la perspectiva inicial de la U, que había desestimado la oferta, cambiara.

Recientemente, según información de RPP, se conoció que Inga también estaría en la órbita de un equipo de la segunda división de Inglaterra, club que compite en lo más alto y tiene aspiraciones de ascender a la Premier League.

César Inga interesa en Inglaterra

Según el medio, César Inga estaría en la mira del Watford, club donde también jugó André Carrillo. Este tradicional equipo del fútbol inglés, que actualmente milita en la Championship, busca reforzar su plantilla con el defensor de 23 años.

Las negociaciones entre los Hornets y Universitario se han llevado a cabo directamente, logrando una propuesta económica que satisface las expectativas del club crema. Según la información disponible, el monto total de la operación con Watford y el Sporting Kansas City rondaría los 2 millones de dólares. De concretarse la transferencia, la ‘U’ recibiría más de un millón, al poseer el 60 % de la venta, mientras que el resto se repartirá entre ADT, el jugador y su representante.

¿Qué se sabe del fichaje de César Inga por Kansas City?

"Representantes del Sporting Kansas City están en Lima y se habrían reunido con directivos de Universitario, con César Inga y los agentes del jugador. El club de la MLS quiere sí o sí al polifuncional jugador peruano, pero la 'U' mantiene su postura de solo venderlo por una cantidad mayor al millón de dólares. En las próximas horas se conocerá desenlace", fue la información que dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, vía redes sociales.

"Super avanzado el traspaso de César Inga al Kansas de la MLS. Hoy se mejoraron varias condiciones y hay un camino que se debe hacer mañana para formalizar todo", señaló en una publicación posterior.