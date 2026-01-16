Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS
A días del inicio de la Liga 1 2026, un par de equipos de Estados Unidos habrían sondeado a Maxloren Castro, quien tiene contrato vigente con Sporting Cristal.
Sporting Cristal podría sufrir una dura baja a semanas del inicio de la Liga 1 2026. En las últimas horas, se conoció que Maxloren Castro podría irse a MLS tras el interés de dos clubes en contar con sus servicios. El delantero, quien ya ha vestido lo colores de la selección peruana, es una de las 'joyas' de la institución rimense y estaría cerca de dar su primer salto al extranjero.
Con tan solo 18 años, Maxloren Castro ya cuenta con varias participaciones en Cristal. Su velocidad y regate en ofensiva no habrían pasado desapercibido en Estados Unidos. Por ello, Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC estarían interesados en adquirirlo.
Maxloren Castro podría ir a la MLS tras interés de 2 clubes
La información la adelantó el periodista Jean Martín Dueñas. A través de sus redes sociales, comentó que ambos equipos quieren a Maxloren Castro, quien aún tiene vínculo con Cristal.
"Dos clubes de la MLS están interesados en fichar a Maxloren Castro: Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC. Delantero tiene contrato vigente con Sporting Cristal", dijo en su cuenta de X.
Recordemos que, en caso fiche por Vancouver Whitecaps, Castro coincidiría con Kenji Cabrera. El extremo dejó Melgar la temporada pasada y ahora es habitual titular en el equipo de Thomas Müller.
¿Cuál es el actual valor de Maxloren Castro?
De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Maxloren Castro tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros.