Universitario viene completando su segunda semana de entrenamientos bajo al mando de Javier Rabanal. El técnico español se encuentra enfocado en los amistosos de pretemporada para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 2026. Estos encuentros sirven para conocer y probar a los jugadores que se han incorporado al plantel, quienes serán presentados en la Noche Crema 2026.

El estratega de 46 años fue entrevistado por el programa 'En Pared' de TV Perú Deportes, donde destacó la preparación que viene teniendo el equipo 'crema'. Además, halagó a Álex Valera, destacando sus características como delantero. "Lo de Álex Valera es claro, siempre acaba imponiéndose le traigan lo que le traigan. Me encanta, y cuando nos enfrentamos en Libertadores, me parecía que tenía unos ritmos altísimos, buen disparo. Es muy completo", indicó para el canal.

Javier Rabanal elogió a Álex Valera por su desempeño en Universitario

El DT de la 'U' destacó la sociedad que tiene Álex Valera cuando se junta con Edison Flores y José Rivera, dejando en claro que se complementan muy bien en el campo de juego. "Me gusta mucho cuando con Edison se juntan muy bien en la punta, pero también me gusta mucho lo que hace el 'Tunche', es un jugador que cayendo desde el lado izquierdo tiene un buen remate se nota el pasado que tiene de jugar más caído hacía los costados", mencionó el español.

De igual forma, recordó cuando le tocó enfrentar al delantero de la selección peruana. Aquella vez, el estratega dirigía a Independiente del Valle y tuvo que medirse ante Universitario de Deportes. Desde ese entonces, pudo notar que es un atacante que tiene características interesantes a tomar en cuenta.

¿En qué equipos ha jugado Álex Valera?

Álex Valera ha pasado por algunos equipos de provincia hasta llegar a Universitario de Deportes. Sus buenas actuaciones con el elenco 'crema' lo llevó a tener una breve experiencia en Arabia Saudita. Estos son los equipos donde jugó el delantero peruano: