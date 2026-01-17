HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Deportes

Javier Rabanal se sorprendió por el buen desempeño de Álex Valera en los entrenamientos de Universitario: "Es muy completo"

El entrenador de Universitario quedó impresionado por el rendimiento de Álex Valera en los entrenamientos del equipo 'crema'.

Javier Rabanal destacó a Álex Valera por su desempeño en Universitario. Foto: Composición LR/TV Perú Deportes
Javier Rabanal destacó a Álex Valera por su desempeño en Universitario. Foto: Composición LR/TV Perú Deportes

Universitario viene completando su segunda semana de entrenamientos bajo al mando de Javier Rabanal. El técnico español se encuentra enfocado en los amistosos de pretemporada para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 2026. Estos encuentros sirven para conocer y probar a los jugadores que se han incorporado al plantel, quienes serán presentados en la Noche Crema 2026.

El estratega de 46 años fue entrevistado por el programa 'En Pared' de TV Perú Deportes, donde destacó la preparación que viene teniendo el equipo 'crema'. Además, halagó a Álex Valera, destacando sus características como delantero. "Lo de Álex Valera es claro, siempre acaba imponiéndose le traigan lo que le traigan. Me encanta, y cuando nos enfrentamos en Libertadores, me parecía que tenía unos ritmos altísimos, buen disparo. Es muy completo", indicó para el canal.

PUEDES VER: Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

lr.pe

Javier Rabanal elogió a Álex Valera por su desempeño en Universitario

El DT de la 'U' destacó la sociedad que tiene Álex Valera cuando se junta con Edison Flores y José Rivera, dejando en claro que se complementan muy bien en el campo de juego. "Me gusta mucho cuando con Edison se juntan muy bien en la punta, pero también me gusta mucho lo que hace el 'Tunche', es un jugador que cayendo desde el lado izquierdo tiene un buen remate se nota el pasado que tiene de jugar más caído hacía los costados", mencionó el español.

De igual forma, recordó cuando le tocó enfrentar al delantero de la selección peruana. Aquella vez, el estratega dirigía a Independiente del Valle y tuvo que medirse ante Universitario de Deportes. Desde ese entonces, pudo notar que es un atacante que tiene características interesantes a tomar en cuenta.

PUEDES VER: Universitario ya sabe cuándo llegará Sekou Gassama: fecha y hora del arribo a suelo peruano del delantero a la 'U'

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Álex Valera?

Álex Valera ha pasado por algunos equipos de provincia hasta llegar a Universitario de Deportes. Sus buenas actuaciones con el elenco 'crema' lo llevó a tener una breve experiencia en Arabia Saudita. Estos son los equipos donde jugó el delantero peruano:

  • Pirata FC
  • Carlos Stein
  • Deportivo Garcilaso
  • Llacuabamba
  • Universitario
  • Al-Fateh
Notas relacionadas
Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

LEER MÁS
Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso de pretemporada: cremas y chalacos igualan sin goles

Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso de pretemporada: cremas y chalacos igualan sin goles

LEER MÁS
Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso de pretemporada: cremas y chalacos igualan sin goles

Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso de pretemporada: cremas y chalacos igualan sin goles

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Edison Flores deja pretemporada de Universitario por inesperado viaje a Estados Unidos: "Ha pedido un permiso especial"

Edison Flores deja pretemporada de Universitario por inesperado viaje a Estados Unidos: "Ha pedido un permiso especial"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025