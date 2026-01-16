Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City
¡Lo quieren sí o sí! Watford ya hizo llegar su propuesta a Universitario para comprar a César Inga, quien también ha despertado el interés en el fútbol de Grecia.
César Inga es buscado en todos lados. Universitario ya sabe que el defensor se irá sí o sí en este mercado de fichajes tras propuestas de diversos equipos del mundo. En principio, Kansas City de la MLS mostró su total interés por llevarse al polifuncional futbolista; sin embargo, se sumó un nuevo rival a la disputa. Se trata de Watford de Inglaterra, conjunto que ya ofertó por Inga para sumarlo a la Championship.
Según contó la periodista Andrea Closa, de RPP Noticias, Watford le pagaría a Universitario alrededor de 1.8 millones de dólares por César Inga. La 'U' no pondría más trabas y estaría dispuesto a desprenderse del jugador.
"Hay una propuesta que Universitario venía trabajando por su cuenta como club. Es de la segunda división de Inglaterra. Se trata del Watford. El día de hoy ha hecho una propuesta formal por César Inga. El monto, según tengo información desde el club, es de 1.8 millones de dólares", informó la comunicadora en el programa 'Fútbol como cancha'.
Asimismo, aseguró que esta oferta habría convencido a Universitario porque recibirá lo que deseaba desde un principio por la venta de Inga. "Esto es importante para Universitario porque los porcentajes se manejan de la siguiente manera: 60% para la 'U', 20% para el futbolista, 10% para el representante y 10% para ADT. Lo cual significa que Universitario obtiene más de 1 millón de dólares, que es lo que quería percibir", añadió.
Es preciso indicar que la propuesta de Watford ya superó a la de Kansas City. En el programa 'Doble Punta', el periodista César Vivar reveló que el conjunto estadounidense ofreció 1.6 millones de dólares por Inga.
César Inga también ha sido buscado en Grecia
Inglaterra o Estados Unidos no serían los únicos destinos que maneja César Inga. De acuerdo a Andrea Closa, un club de la primera división de Grecia contactó con Universitario para negociar por el jugador de 23 años.
"La oferta de Kansas ha llegado por el representante. La propuesta del Watford llegó directamente por Universitario. Hay un club de la primera división de Grecia que ha contactado con la 'U' para pedir autorización y negociar directamente con César Inga. Universitario ha dado el visto bueno", comentó.