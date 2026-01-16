HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Indignante abuso policial y víctimas de masacre podrían no conseguir justicia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

¡Lo quieren sí o sí! Watford ya hizo llegar su propuesta a Universitario para comprar a César Inga, quien también ha despertado el interés en el fútbol de Grecia.

César Inga también fue buscado por un club de Grecia. Foto: composición LR/X/La Bicolor
César Inga también fue buscado por un club de Grecia. Foto: composición LR/X/La Bicolor

César Inga es buscado en todos lados. Universitario ya sabe que el defensor se irá sí o sí en este mercado de fichajes tras propuestas de diversos equipos del mundo. En principio, Kansas City de la MLS mostró su total interés por llevarse al polifuncional futbolista; sin embargo, se sumó un nuevo rival a la disputa. Se trata de Watford de Inglaterra, conjunto que ya ofertó por Inga para sumarlo a la Championship.

Según contó la periodista Andrea Closa, de RPP Noticias, Watford le pagaría a Universitario alrededor de 1.8 millones de dólares por César Inga. La 'U' no pondría más trabas y estaría dispuesto a desprenderse del jugador.

PUEDES VER: Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: No le alcanzaba

lr.pe

Watford pagaría jugoso monto a Universitario por César Inga

"Hay una propuesta que Universitario venía trabajando por su cuenta como club. Es de la segunda división de Inglaterra. Se trata del Watford. El día de hoy ha hecho una propuesta formal por César Inga. El monto, según tengo información desde el club, es de 1.8 millones de dólares", informó la comunicadora en el programa 'Fútbol como cancha'.

Asimismo, aseguró que esta oferta habría convencido a Universitario porque recibirá lo que deseaba desde un principio por la venta de Inga. "Esto es importante para Universitario porque los porcentajes se manejan de la siguiente manera: 60% para la 'U', 20% para el futbolista, 10% para el representante y 10% para ADT. Lo cual significa que Universitario obtiene más de 1 millón de dólares, que es lo que quería percibir", añadió.

Es preciso indicar que la propuesta de Watford ya superó a la de Kansas City. En el programa 'Doble Punta', el periodista César Vivar reveló que el conjunto estadounidense ofreció 1.6 millones de dólares por Inga.

PUEDES VER: ‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: Más conchudo

lr.pe

César Inga también ha sido buscado en Grecia

Inglaterra o Estados Unidos no serían los únicos destinos que maneja César Inga. De acuerdo a Andrea Closa, un club de la primera división de Grecia contactó con Universitario para negociar por el jugador de 23 años.

"La oferta de Kansas ha llegado por el representante. La propuesta del Watford llegó directamente por Universitario. Hay un club de la primera división de Grecia que ha contactado con la 'U' para pedir autorización y negociar directamente con César Inga. Universitario ha dado el visto bueno", comentó.

