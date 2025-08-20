HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

El millonario valor de Pedro Aquino tras regresar a Perú después de 8 años: es uno de los más caros de la Liga 1

Luego de no poder sumarse a Sporting Cristal, Pedro Aquino decidió aceptar la oferta de Alianza Lima y se convirtió en uno de los jugadores mejor cotizados del fútbol peruano.

Pedro Aquino se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Alianza Lima
Pedro Aquino se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima sorprendió en el último día del mercado de fichajes y anunció la incorporación del volante Pedro Aquino. El experimentado jugador de la selección peruana arribará a la capital en las próximas horas para sumarse a los trabajos del equipo comandado por Néstor Gorosito a poco de disputar el clásico contra Universitario de Deportes por el Torneo Clausura.

La popular 'Roca' decidió volver a su país natal después de 7 años jugando en el balompié mexicano. Este nuevo escenario también lo convierte en uno de los jugadores más valiosos de la Liga 1.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

lr.pe

¿Cuál es el valor de Pedro Aquino?

Pedro Aquino saltó a la fama con la camiseta de Sporting Cristal. Luego de consagrarse campeón nacional con los rimenses en 2 ocasiones, el mediocampista decidió probar suerte el la Liga MX y se sumó a las filas de Monterrey en el 2017.

Con el pasar de los años, el futbolista mostró un gran nivel e incluso alcanzó una cotización de 7.5 millones de dólares durante su estadía en el Club América. Si bien en las últimas temporadas perdió protagonismo, esto no afectó del todo su cotización, pues firmó por Alianza Lima con un valor en el mercado de 1.5 millones de dólares.

PUEDES VER: Pedro Aquino y la vez que aseguró que solo volvería al Perú para jugar por Sporting Cristal: 'Es eso o nada'

lr.pe

¿En qué clubes jugó Pedro Aquino?

Con 30 años, Aquino cuenta con una destacada carrera profesional en países como México y Perú. Entre sus logros destacan los títulos nacionales que se adjudicó con León y Sporting Cristal (2).

  • Sporting Cristal
  • Lobos BUAP
  • Club León
  • Club América
  • Santos Laguna
  • Alianza Lima.

Los jugadores más valiosos de la Liga 1

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Pedro Aquino es el cuarto jugador mejor cotizado de la Liga 1. La lista la encabezan el volante Sergio Peña y el central Luis Abram.

  • Sergio Peña (Alianza Lima): 2 millones de dólares
  • Luis Abram (Sporting Cristal): 2 millones de dólares
  • Santiago González (Sporting Cristal): 2 millones de dólares
  • Pedro Aquino (Alianza Lima): 1.5 millones de dólares
  • Guillermo Enrique (Alianza Lima): 1.4 millones de dólares.
