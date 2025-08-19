HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Fútbol Peruano

Pedro Aquino y la vez que aseguró que solo volvería al Perú para jugar por Sporting Cristal: "Es eso o nada"

Hace apenas unos meses, el flamante jugador de Alianza Lima había dejado en claro su postura acerca de un posible retorno al fútbol peruano. Sin embargo, hoy su presente es otro.

Antes de su fichaje por Alianza Lima, Pedro Aquino solo había jugado por Sporting Cristal en Perú. Foto: captura de José Varela/YouTube
Alianza Lima dio el último golpe en el mercado de fichajes de la Liga 1 al presentar a Pedro Aquino como su último refuerzo para el Torneo Clausura. El volante de la selección peruana, identificado mayormente con Sporting Cristal por su pasado en tienda rimense, finalmente aceptó la oferta del club íntimo ante el desinterés del cuadro celeste por repatriarlo.

La noticia, oficializada este martes, se sabía desde un día antes, pero no dejó de sorprender a los hinchas debido a que el propio Aquino, hace tan solo un par de meses, había dejado entrever que solo volvería al Perú para jugar por la escuadra bajopontina, dada su afinidad con la misma.

PUEDES VER: Jefferson Farfán le da su 'bendición' a Pedro Aquino tras posar con camiseta de Alianza Lima: 'Te queda pintadita'

¿Qué había dicho Pedro Aquino sobre volver al fútbol peruano?

A fines de mayo, cuando concentraba con la selección peruana para la fecha doble de junio por las eliminatorias, Aquino remarcó su hinchaje por la escuadra del Rímac al ser consultado sobre la posibilidad de su retorno al fútbol local.

"Soy hincha a muerte de Cristal, salí de ahí y estoy muy agradecido de todo lo que me ha podido dar en mi carrera", declaró para el periodista José Varela. Si bien agregó que en ese momento no estaba en sus planes regresar, aseguró que solo lo haría por el elenco cervecero. "Espero que sea en algún momento (su regreso), pero claro, ya saben, es Cristal o nada", dijo.

PUEDES VER: Santos Laguna reveló el verdadero estado físico de Pedro Aquino tras su no fichaje por Sporting Cristal

¿Por qué Pedro Aquino no volvió a Sporting Cristal?

Pocos días antes de ser presentado por Alianza, el director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, confirmó que el club no haría más fichajes luego de la llegada del brasileño Felipe Vizeu. El 'Diamante' indicó que la decisión obedecía a una "coyuntura institucional" que no hacía viable su llegada.

"En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", fueron las palabras de Uribe sobre Aquino.

