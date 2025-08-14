Alianza Lima vive un momento soñado en la Copa Sudamericana 2025. En la ida de los octavos de final, el equipo de Néstor Gorosito brilló en casa y venció 2-0 a U. Católica de Ecuador, con un doblete salvador de Alan Cantero (77' y 87') que desató la fiesta en Matute. La única nota amarga fue la lesión de Paolo Guerrero, quien tuvo que retirarse a los 35 minutos. Con esta ventaja, los íntimos viajarán a Quito el miércoles 20 de agosto con la ilusión intacta de sellar su pase a los cuartos de final y seguir escribiendo páginas doradas en su historia.

Sergio Peña, volante del conjunto blanquiazul, destacó la importancia de esta victoria y señaló que para el partido de vuelta esperan mantener el mismo nivel. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus elogios a dos de sus compañeros: Cantero, quien obtuvo una calificación de 9.2, y Guillermo Viscarra, que defendió su arco con notables atajadas.

Sergio Peña se rinde ante Alan Cantero: “Una calidad increíble”

El volante resaltó la calidad y el gran rendimiento del argentino, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui. “Alan tiene una calidad increíble, es un jugador que le aporta mucho al equipo. Estuvo lesionado y ha vuelto con gol, eso es importante”, afirmó, reconociendo el impacto de su ingreso en el partido.

Peña maravillado con el rendimiento de Guillermo Viscarra

Al referirse a Viscarra, el mediocampista no escatimó en elogios para el guardameta de Alianza. “Billy viene haciendo partidos de 10 puntos siempre y es así como quisiéramos estar todos los jugadores. Me alegro por Alan, por Viscarra y por todo el equipo”, finalizó, destacando la calidad de ambos futbolistas.