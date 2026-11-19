Korina Rivadeneira abandona entrevista tras preguntas por posible relación entre Mario Hart y Shirley Arica: "Me voy" ¡Se incomodó! Korina Rivadeneira tuvo una tensa reacción cuando le recordaron las constantes salidas entre su expareja Mario Hart y Shirley Arica. La venezolana no dudó en abandonar la entrevista raudamente.

Korina Rivadeneira protagonizó un momento de tensión durante un encuentro con la prensa, luego de que los periodistas le preguntaran por las recientes salidas de Mario Hart con Shirley Arica. La actriz venezolana optó por no pronunciarse sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a ambos y sorprendió al anunciar que se retiraría para compartir con sus amigos.

La consulta se produjo después de una presentación teatral en la que participa junto a Mariella Zanetti y el argentino Nacho Di Marco. Hasta ese momento, la modelo se había mostrado emocionada por el respaldo que recibió de su expareja y de los padres de este, quienes acudieron a verla sobre el escenario. Incluso, destacó que mantienen una relación cercana pese a su separación.

La reacción de Korina Rivadeneira por salidas entre Mario Hart y Shirley Arica

Después de culminar su participación en la obra teatral, Korina Rivadeneira conversó con los medios de comunicación y respondió algunas preguntas relacionadas con su presente profesional y familiar. Durante el encuentro, expresó su agradecimiento porque Mario Hart asistió a la función acompañado de sus padres, demostrando su respaldo a esta nueva etapa artística.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando los periodistas dejaron de preguntarle por su trabajo y abordaron las constantes salidas de Mario Hart con Shirley Arica. Estos encuentros han despertado especulaciones sobre la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre el piloto de autos y la modelo.

Ante la interrogante, Korina inicialmente intentó desviar la atención e invitó a los presentes a asistir a las próximas funciones de la producción teatral. No obstante, al continuar las preguntas sobre el tema, decidió dar por terminado el intercambio con la prensa.

"Gracias, me voy porque quiero compartir con mis amigos", expresó antes de retirarse del lugar. Su respuesta llamó la atención debido a que evitó ofrecer detalles sobre la cercanía entre su expareja y Shirley Arica.

Mario Hart acompañó a Korina Rivadeneira en su nueva etapa artística

La presencia de Mario Hart y sus padres en la función teatral fue uno de los aspectos que Korina Rivadeneira destacó durante su conversación con los medios. La actriz se mostró agradecida por el gesto y dejó en evidencia que, pese al fin de su romance, ambos mantienen una dinámica cordial.

El piloto acudió a la presentación para acompañar a la madre de sus dos hijos, quien continúa enfocada en fortalecer su carrera artística. Durante la conversación, Korina también reconoció el respaldo de sus exsuegros y aseguró que el apoyo es recíproco.