¡Rompió su silencio! Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a acaparar la atención de la farándula peruana tras presentarse en el programa 'Amor y Fuego'. La joven, quien recientemente retomó su relación con el cantante después de varios meses de distanciamiento, fue sorprendida con una pregunta sobre Karla Tarazona y Pamela Franco.

Durante la entrevista, Gigi Mitre quiso conocer cómo se llevaba con las exparejas y la actual esposa de su padre. Sin embargo, lejos de revelar si existe una buena relación con ellas, Camila decidió mantener su postura y explicar por qué no desea involucrarse en los asuntos sentimentales del cumbiambero.

Hija de Christian Domínguez sorprende al responder si le cae bien Karla Tarazona

Todo ocurrió cuando Gigi Mitre le preguntó directamente a Camila Domínguez si había mantenido una buena relación con Karla Tarazona y Pamela Franco.

“¿Te has llevado bien con Karla Tarazona y con Pamela Franco?”, consultó la conductora de 'Amor y fuego'.

La joven no respondió afirmativa ni negativamente. Por el contrario, dejó claro que no desea pronunciarse sobre la vida privada de Christian Domínguez, pues considera que lo más importante es la felicidad de su padre.

“Yo prefiero no hablar de la vida privada de mi papá. Si a mí me cae bien o me cae mal, si mi papá es feliz y está contento, yo la verdad prefiero no opinar sobre ese tema”, manifestó.

Sus declaraciones llamaron la atención porque se producen después de que padre e hija lograran acercarse nuevamente tras un periodo de distanciamiento.

No obstante, Camila evitó confirmar si tiene diferencias con Karla Tarazona o Pamela Franco, por lo que sus palabras no deben interpretarse como una señal de rechazo hacia ninguna de ellas.

¿Cómo logró Camila Domínguez reconciliarse con Christian Domínguez?

Durante la misma entrevista, Camila Domínguez contó que la reconciliación con su padre fue posible porque ambos decidieron dejar atrás sus diferencias y trabajar en su relación familiar.

“La decisión la tomamos ambas partes. Creo que si no hubiera sido así, no hubiéramos podido dar ese paso y ahora estamos bien”, explicó.

La joven también se pronunció sobre el conflicto que mantienen sus padres, Christian Domínguez y Melanie Martínez, y aseguró que ninguno ha intentado ponerla en contra del otro.

“Yo creo que mis papás no tienen comunicación, tienen un conflicto, pero ninguno de los dos ha hablado mal el uno del otro frente a mí porque yo he dejado en claro esa separación”, sostuvo.

Asimismo, confesó que hubo un momento en el que la situación familiar la afectó emocionalmente, pero ahora busca concentrarse en sus propios proyectos.

“Yo en algún momento me sentía entre la espada y la pared, pero ahora estoy enfocada en mí. No me voy a poner de ningún lado, pero trato de ser buena hija para ambos lados”, agregó.

Actualmente, Camila Domínguez se encuentra enfocada en su preparación para participar en un certamen de belleza y continuar con sus estudios de Derecho.