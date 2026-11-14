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Korina Rivadeneira sorprende a Mario Hart con tierno video de su hijo: “Para que se derrita de amor”

Korina Rivadeneira causó revuelo en redes al dedicarle un conmovedor video a Mario Hart protagonizado por su hijo en común, lo que reavivó los rumores y el deseo de sus fans por una reconciliación.

Korina Rivadeneyra envía un emotivo video a Mario Hart. Composición LR. Instagram
Korina Rivadeneyra envía un emotivo video a Mario Hart. Composición LR. Instagram
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La relación entre los exintegrantes de 'Esto es guerra' sigue dando de qué hablar. Pese a que Mario Hart señaló recientemente que ambos se encuentran tranquilos tras tomar caminos separados, una publicación de Korina Rivadeneira en su cuenta de Instagram ha vuelto a encender los comentarios en el mundo de la farándula nacional. Lejos de marcar una distancia tajante, la actriz demostró que mantienen una dinámica cercana.

A través de sus historias, la exreality decidió capturar un momento sumamente tierno protagonizado por el hijo menor que tiene en común con el piloto de autos. El contenido no solo evidenció la alegría del pequeño, sino que incluyó una dedicatoria directa hacia el conductor de 'La Manada', un detalle que rápidamente captó la atención entre los usuarios.

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Korina Rivadeneyra compartió un emotivo clip de su pequeño cantando el tema del piloto

En las imágenes difundidas en la red social, se puede observar al menor interpretando el más reciente lanzamiento musical del exreality. El infante incluso intenta seguir los pasos de la coreografía oficial de la canción, demostrando ser el seguidor más fiel de la carrera artística de su padre.

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Para acompañar esta tierna escena, la modelo añadió un mensaje directo: "Para que Mario Hart se derrita de amor". Esta frase, que estuvo acompañada de un emoticón de emoción, dejó en evidencia el buen trato que aún existe entre la expareja cuando se trata de celebrar los momentos cotidianos de sus hijos.

El hijo de Mario Hart y Korina Rivadeneyra protagoniza tierno baile. Composición LR. Instagram

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Seguidores exigen que los exreality retomen su relación

El gesto de la intérprete no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron al video con mensajes de apoyo. Los usuarios aprovecharon la emotividad de la publicación para inundar las redes con comentarios donde piden públicamente que las figuras de televisión reconsideren su separación y decidan darle una nueva oportunidad a su matrimonio.

Pese a la presión mediática por parte de su comunidad, hasta el momento ninguno de los involucrados ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre su estado sentimental. Cabe recordar que el propio Hart dejó en claro hace poco que ambos están conformes con la decisión que tomaron, priorizando siempre la paz y el desarrollo integral de sus pequeños.

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