Korina Rivadeneira sorprende al llamar en vivo a Mario Hart y él tiene insólita reacción: “¿Qué te pasa?”

Korina Rivadeneira participó como invitada en el programa 'Qué Mañana', de Willax TV, donde protagonizó un peculiar momento al llamar en vivo a Mario Hart. La modelo venezolana debía cumplir un reto que consistía en introducir palabras absurdas durante la conversación con su expareja, sin que él descubriera lo que estaba pasando.

Para cumplir la dinámica, la influencer tomó su celular y llamó al padre de sus dos hijos, quien respondió sin imaginar la situación. "Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día", le dijo al iniciar la comunicación.

Mientras ambos conversaban, Gian Piero Díaz le mostraba distintas palabras que ella debía incluir en sus frases, lo que empezó a causar extrañeza al piloto, quien no entendía qué ocurría. "¿Qué te pasa?", le preguntó Hart al notar su extraño comportamiento.

Korina Rivadeneira llama a Mario Hart en vivo

Durante la comunicación telefónica, Korina Rivadeneira intentó mantener la seriedad mientras mezclaba temas sin relación entre sí para cumplir el desafío del programa. Primero, le comentó a Mario Hart que había encontrado roto un vestido que le gustaba y que sospechaba que se había dañado cuando él se mudó, antes de preguntarle si sus hijos habían comido arepas.

"Disculpa que te llame así. Me imaginé que te ibas a poner como un león, pero aquí estoy, quería contarte algunas cosas. Lo que pasa es que justo hoy me puse un vestido que me gustaba mucho y lo encontré roto, y yo creo que fue cuando te mudaste y lo jalaron con un gancho. ¿Los niños comieron arepa?", le dijo la modelo mientras intentaba contener la risa.

La sucesión de comentarios desconcertó al piloto, quien no lograba entender por qué su expareja pasaba de hablar de una prenda de vestir a preguntarle por la comida de sus hijos. "¿Ah? Me hablas de un vestido y luego de arepas", respondió Hart, extrañado por la conversación.

Así fue la insólita reacción de Mario Hart

Korina Rivadeneira intentó que Mario Hart colaborara con la extraña conversación para superar el desafío que le habían impuesto en el programa. Al notar que él no comprendía sus comentarios, la modelo le pidió que le siguiera la corriente. "Perdón. Escúchame, tú sígueme la corriente", le dijo, aunque el piloto continuaba confundido.

Lejos de aclarar la situación, la venezolana volvió a sorprenderlo con otra pregunta: "Mario, ¿cuánto tiempo tienes para seguir conversando?". Ante la sucesión de frases desconcertantes, el exchico reality insistió en que no entendía lo que sucedía.

"No entiendo, ¿qué te pasa?", respondió. Finalmente, Gian Piero Díaz le explicó que todo formaba parte de un reto que su exnovia debía cumplir, lo que provocó las risas de los presentes mientras el expresentador de 'Mande quien mande' todavía intentaba comprender la dinámica.