Ana Paula Consorte confiesa el desgaste de su actual embarazo junto a Paolo Guerrero: "Lo estoy sintiendo más" Ana Paula Consorte rompió su silencio sobre los fuertes dolores que padece esperando a su tercer bebé con Paolo Guerrero. La modelo descarta la posibilidad de volver a convertirse en madre.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se preparan para recibir a un nuevo integrante en su familia, aunque el proceso está resultando más exigente de lo esperado. A diferencia de sus gestaciones anteriores, la modelo brasileña se sinceró con sus seguidores en redes sociales sobre el desgaste físico que atraviesa en la recta final de su embarazo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la influencer detalló los malestares que padece a diario. La pareja del excapitán de la selección peruana señaló que el cansancio extremo le está afectando más que en la llegada de sus primeros hijos.

Ana Paula Consorte confiesa que su embarazo le está pasando factura

Ante las consultas de los usuarios sobre su estado de salud, Consorte respondió con franqueza sobre el impacto físico de esta etapa. "Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada", expresó.

Pese al desgaste que le genera este nuevo proceso de gestación, la brasileña descartó que estas molestias hayan generado fricciones en su relación con el delantero nacional. Por el contrario, destacó el respaldo del futbolista durante estas semanas, asegurando que "él nos cuida muchísimo".

Ana Paula Consorte señala que su último embarazo está siendo agotador. Composición LR. Instagram

La pareja de Paolo Guerrero descarta volver a tener hijos

Otro de los temas que generó interés entre sus seguidores fue la posibilidad de seguir ampliando la familia. Al ser consultada sobre si planea someterse a una intervención quirúrgica para no volver a concebir, Consorte descartó el procedimiento, aunque fue tajante respecto a no tener más hijos.

La pareja del 'Depredador' es contundente sobre los planes de tener otro hijo. Composición LR. Instagram

“No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, sentenció la pareja del atacante de Alianza Lima. Con esta declaración, la brasileña cierra la etapa de la maternidad y se enfocará en su recuperación física tras el próximo nacimiento de su bebé.