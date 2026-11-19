José Luis Carranza explota y abandona entrevista luego de que le recordaran ampay de su exesposa: "Pasaste de puma a venado" ¡Trolearon al ídolo de Universitario! El 'Puma' Carranza pasó un tenso momento luego de que le recordaran el ampay de su esposa con otro hombre. Además, el conductor estuvo a punto de llamarlo "toro" durante la conversación.

José Luis 'Puma' Carranza protagonizó un inesperado episodio durante su participación en el programa 'Fuera de lugar', donde fue entrevistado por Óscar 'Neka' Vílchez. El exfutbolista de Universitario de Deportes reaccionó con evidente molestia cuando su excolega recordó un episodio de su vida sentimental y lanzó una comparación que provocó una incómoda situación frente a cámaras.

El comentario hizo referencia al ampay de Carmen Rodríguez, exesposa del histórico ídolo crema. Tras escuchar la broma del exmediocampista de Alianza Lima, el exintegrante de 'El gran chongo' respondió con una expresión contundente, se levantó de su lugar y apagó la luz del set. Sin embargo, el intercambio se basó en el humor característico del mencionado programa.

La reacción del 'Puma' Carranza luego de que le recordaran el ampay de su esposa Carmen Rodríguez

Durante la conversación, 'Neka' Vílchez abordó diferentes aspectos de la trayectoria deportiva y personal del 'Puma' Carranza. Entre los temas mencionados estuvieron los ocho campeonatos que consiguió con Universitario de Deportes, su identificación con la camiseta merengue y el carácter que mostró a lo largo de su carrera profesional.

No obstante, uno de los momentos más comentados llegó cuando el conductor decidió hacer alusión a la relación sentimental que el exjugador mantuvo con Carmen Rodríguez. Ambos estuvieron casados durante 30 años, pero su historia estuvo marcada por una polémica en 2009, cuando la entonces esposa del exfutbolista fue captada junto a un hombre que no era su pareja.

"Según el libro 'El Origen de las Especies', de Darwin, las especies se adaptan por selección natural y en miles o millones de años de evolución, esos cambios generan nuevas especies. Lo que a los animales les tomó millones de años, tú lo lograste en un día: pasar de puma a venado", expresó el exfutbolista de Alianza Lima.

La ocurrencia no generó la respuesta que esperaba el conductor. Apenas terminó de escuchar la frase, José Luis Carranza le contestó con un fuerte: "Ándate a la m***". Inmediatamente después, el ídolo crema abandonó el espacio y apagó la luz del ambiente, dejando a Vílchez sorprendido por su reacción.

'Neka' Vílchez 'vacila' a ídolo de Universitario en entrevista

La referencia al episodio de Carmen Rodríguez no fue la única broma que Óscar Vílchez le hizo al 'Puma' Carranza durante su participación en 'Fuera de lugar'. En otro pasaje de la entrevista, el conductor también aprovechó el conocido temperamento del exjugador para realizar un comentario relacionado con su manera de enfrentar a los rivales.

Todo comenzó cuando Carranza habló de su personalidad dentro de las canchas y dejó en claro que nunca tuvo inconvenientes para encarar a cualquier adversario, sin importar su nombre o trayectoria. "Yo voy así, con quien sea", señaló el histórico futbolista de Universitario de Deportes al explicar su actitud competitiva.

La respuesta de Vílchez no pasó desapercibida. "Yo sé que tú vas al frente siempre como un to..., como un to..., como un todo terreno", manifestó entre pausas, antes de completar la expresión.