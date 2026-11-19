Samahara Lobatón hace sensible confesión sobre delicada situación que atraviesa su madre, Melissa Klug: "Estamos orando mucho" Melissa Klug enfrenta momentos complicados. Samahara Lobatón se pronuncia sobre la situación y le expresa toda su admiración a su madre, luego de un preocupante mensaje de Jesús Barco.

Melissa Klug vuelve a afrontar semanas complejas en el plano familiar. Luego de que Jesús Barco compartiera un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores, Samahara Lobatón decidió pronunciarse sobre el difícil momento que atraviesa su madre y toda la familia.

Aunque evitó exponer detalles de carácter privado, la pareja de Renato Rossini Jr. abrió su corazón durante una reciente entrevista y destacó la fortaleza que ha mostrado su progenitora frente a las circunstancias que enfrenta su entorno más cercano.

Samahara Lobatón habla sobre el estado de su madre y de su familia

Durante su paso por el podcast 'Q' Bochinche', Samahara fue consultada sobre la situación que involucra a Melissa tras la preocupación que generó una publicación de Barco. Ante ello, aclaró que la persona afectada por problemas de salud no es la popular ‘Blanca de Chucuito’, aunque reconoció que en su familia atraviesan días complicados debido a un tema médico. “Todo está bien. Es un tema interno de mi familia... No es mi mamá (quien está enferma). Estamos orando mucho y unidos como familia. Es un tema de salud”, confesó.

La hija de Melissa Klug también aprovechó la conversación para dedicarle emotivas palabras a la empresaria y destacar la capacidad que ha tenido para mantenerse firme pese a las dificultades. “Mi mamá es una mujer muy fuerte. Ella sabe que yo la amo mucho y ahora más que nada la admiro, más que todo por la fortaleza que ha demostrado estas semanas. Es una mujer guerrera. Ella saca adelante todo como siempre, ella es la base de nuestra familia”, afirmó.

Melissa Klug reveló en octubre que su madre estaba mal de salud

Las declaraciones de Samahara llegan apenas un mes después de que la propia Melissa Klug revelara que su madre, Liliana Orbegoso, atravesaba un delicado problema de salud, aunque en esta oportunidad no se han revelado nombres. En aquel momento, contó que permanecía internada tras una intervención quirúrgica. “Estaba con mi madre; está un poco delicada. Lo que pasa es que la han operado”, señaló entonces.

La empresaria también explicó que su progenitora había sido diagnosticada con un trastorno inflamatorio del tubo digestivo y que llevaba varios días bajo observación médica. “Tiene trastorno inflamatorio del tubo digestivo. Lleva diez días así y hace seis que la operaron”, detalló en aquella oportunidad.