Korina Rivadeneira besa a actor argentino frente de Mario Hart y así reaccionó el piloto: “Fue incómodo” Mario Hart rompió su silencio tras ver a la madre de sus hijos, Korina Rivadeneira, besar a otro hombre frente a cientos de personas.

Korina Rivadeneira sorprendió al besar al actor argentino Nacho Di Marco durante una escena de la obra teatral 'Esta no es otra fiesta de chamba'. El clip quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Los asistentes estallaron en júbilo al ver cómo la venezolana arrinconó contra la pared al galán de telenovelas para darle un beso.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue Mario Hart, expareja de la influencer, que se encontraba entre el público. El piloto no pudo ocultar su incomodidad cuando las cámaras lo enfocaron para conocer su reacción.

Mario Hart reveló sentir incomodidad tras beso de Korina Rivadeneira a otro hombre

Luego de ver en vivo el beso de la madre de sus hijos, Korina Rivadeneira, con el actor Nacho Di Marco durante la función del miércoles 18 de septiembre, Mario Hart contó en el podcast 'Sin más qué decir' cómo vivió ese momento.

Según contó, fue la propia venezolana quien lo invitó junto con su familia para que asistiera a la obra. Sin embargo, desconocía que ella protagonizaría un beso con otro hombre. Al llegar al teatro, también le sorprendió encontrar una gran cantidad de cámaras de televisión.

“El día de ayer fue el estreno de la obra donde está Korina. Ella me invitó junto a mi familia. Pero llegó y me llamó la atención la cantidad de cámaras de televisión que había. Yo no tenía idea de lo que trataba la obra, iría sin importar de lo que consistía. Y en eso, en una parte de la obra, Korina tiene un beso con Nacho Di Marco”, explicó ante María Pía y Ethel Pozo.

El exchico reality también reconoció que la situación lo tomó desprevenido, sobre todo porque los camarógrafos estaban pendientes de cada uno de sus gestos. Aclaró que no le molestó el beso, pues entendía que formaba parte de la actuación, sino la presión de tener a la prensa observándolo para captar su reacción.

“Las cámaras las tenía enfrente. ¿Qué cara pongo? Si hago una muequita, una sonrisa, me dirían ‘está nervioso’. Haber es un beso de actuación y además estamos separados ya casi diez meses. Solo que no me lo venía venir. El momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, finalizó.