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Korina Rivadeneira lanza profunda reflexión tras críticas por sensual baile en previa al concierto de María Becerra: "¿Qué es para ti...?"

Los movimientos de Korina Rivadeneira en un video junto a Valeria Piazza y Daniela Regrat no pasaron desapercibidos. La modelo venezolana, expareja de Mario Hart, compartió un contundente mensaje.

No es la primera vez que critican a Korina Rivadeneira por su baile.
No es la primera vez que critican a Korina Rivadeneira por su baile. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
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Korina Rivadeneira volvió a ser el centro de críticas en redes sociales. Esta vez, la modelo y conductora recibió una ola de comentarios por un video grabado durante la previa al concierto de María Becerra en Lima, donde apareció bailando y disfrutando de la noche junto a Valeria Piazza y Daniela Regrat. Las imágenes rápidamente provocaron opiniones divididas entre los usuarios.

Horas después del revuelo, la empresaria venezolana reapareció en sus historias de Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a quienes cuestionaron su actitud. Sin mencionar la polémica de forma explícita, Korina, expareja de Mario Hart, compartió una reflexión sobre la felicidad, la libertad y su conexión con el baile.

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Critican a Korina Rivadeneira por baile en previa al concierto de María Becerra

La controversia comenzó tras la difusión de un video publicado por Valeria Piazza, donde las tres influencers aparecen animadas antes de desfilar por la pasarela del espectáculo de la cantante argentina en Costa 21. Sin embargo, fueron los movimientos de Korina los que captaron gran parte de la atención. Mientras algunos seguidores tomaron el momento como una muestra de la energía y del carisma de Rivadeneira, otros consideraron que intentaba destacar por encima de sus acompañantes.

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Entre las críticas que circularon en redes se leyeron frases como “Korina parece que come caldo de avispa, ¿qué necesidad de moverse así?” , “¡Desesperada por atención!”, “Korina siempre tiene ganas de llamar la atención, qué cansado” y “Una queriendo resaltar más”. Otros usuarios compararon su comportamiento con el de la exreina de belleza peruana Valeria Piazza, a quien destacaron por su elegancia.

Critican a Korina Rivadeneira por su baile en previa a concierto de María Becerra en Lima.

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Frente a estos comentarios negativos, la exchica reality optó por no responder directamente. En cambio, publicó una reflexión que llamó la atención de sus seguidores y en la que dejó entrever que el baile formaba parte de su expresión de felicidad. "¿Qué es para ti la felicidad? Bailar. Me refiero a algo más espiritual. Bailar con todo el alma", compartió en su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira reflexiona tras críticas por su baile.

Korina Rivadeneira reflexiona tras críticas por su baile.

No es la primera vez que Korina Rivadeneira queda en el centro de la polémica por una escena relacionada con el baile. Meses atrás, durante un concierto de Rawayana en Lima, protagonizó un momento que se viralizó cuando intentó bailar frente a Beto Montenegro, vocalista de la banda y actual pareja de la actriz Ana de Armas. La reacción del cantante, quien continuó con su presentación sin prestarle mayor atención, desató una ola de comentarios en redes sociales.

En aquella ocasión, la modelo respondió a las críticas y aseguró que estas se intensificaron en medio de la atención pública que generó su separación de Mario Hart. También defendió su derecho a divertirse y reconstruir su vida, y recordó que el baile siempre ha formado parte de su personalidad, mucho antes del fin de su relación con el piloto peruano. En ese contexto, además, rompió su silencio sobre la ruptura y ofreció por primera vez su versión de los hechos.

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