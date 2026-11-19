Briela Cirilo impacta en redes con nueva faceta cantando música anime tras dejar Corazón Serrano: "¿Hay algo que no haga bien?" Alejada de los escenarios de la cumbia y de Corazón Serrano, Briela Cirilo se volvió viral luego de mostrar su talento con el japonés al interpretar una de las canciones más famosas de 'Naruto'.

Briela Cirilo sorprendió a miles de usuarios en redes sociales al interpretar una canción del popular anime ‘Naruto’ en un conocido canal de streaming. La presentación ocurrió apenas tres meses después de su salida de Corazón Serrano y desató una ola de comentarios que destacaron su versatilidad artística.



Alejada temporalmente de la cumbia, la cantante chalaca viene enfocada en ampliar sus horizontes musicales tras dejar la agrupación piurana. En esta ocasión, llamó la atención por cantar en japonés y desenvolverse con naturalidad en un estilo completamente distinto al que acostumbró sobre los escenarios.

Briela Cirilo canta en japonés tras alejarse de Corazón Serrano

Todo ocurrió durante una reciente transmisión de La Roro Network, donde Briela Cirilo fue invitada al espacio ‘Ritmo Bestial’, un formato que mezcla entrevistas, karaoke y música en vivo. Al presentarla, Carlos Orozco resaltó su capacidad para interpretar temas en distintos idiomas como español, inglés, italiano, japonés y quechua.

Durante la edición, y en medio del entusiasmo generado por la reciente visita del papa León XIV al Perú, la artista interpretó al inicio el tema ‘Alma Misionera’ e incluso el himno gregoriano “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum” en latín. Además, reveló que tanto en su etapa en Son Tentación como en Corazón Serrano solía aprovechar sus ratos libres para cantar de manera voluntaria en la iglesia.

Más adelante, Orozco retomó el comentario sobre el dominio que la artista tiene del japonés y anunció una sorpresa para los seguidores de ‘Naruto’. Fue entonces cuando la banda en vivo comenzó a tocar los acordes de ‘Silhouette’, recordado opening número 16 del anime y uno de sus temas más populares.

Usuarios reaccionan a la interpretación de Briela Cirilo

La presentación no tardó en viralizarse. En TikTok y otras plataformas, usuarios destacaron tanto la pronunciación de Briela como la seguridad con la que asumió un tema alejado de los géneros que suele interpretar. “Sabía que tenía voz para ese tipo de género... por eso te admiro”, “Briela siempre fue y será la cantante más completa del Perú”, “¿Hay algo que no haga bien?”, “Siempre demostrando el gran talento y versatilidad que tiene, que sigan los éxitos” y “En japonés, muy bien” fueron algunos de los comentarios compartidos por los internautas.

Tras finalizar la canción, originalmente interpretada por la banda japonesa KANA-BOON, Cirilo reveló que es una gran admiradora de ‘Naruto’ y que incluso fue ella quien acercó la serie a su hermano. Asimismo, explicó que la obra creada por Masashi Kishimoto le dejó enseñanzas relacionadas con la amistad, la confianza, la nobleza y la importancia de la familia.