Cassandra Sánchez de Lamadrid habla por primera vez tras fuertes rumores de ruptura con Deyvis Orosco: “La más feliz soy yo” La empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid también se refirió al cambio físico de Deyvis Orosco, padre de su hijo, con quien lleva cinco años de matrimonio y ocho de pareja.

Cassandra Sánchez de Lamadrid rompió su silencio sobre los rumores de que su matrimonio con Deyvis Orosco habría llegado a su fin. Esto surgió después de que el cantante reapareciera con un nuevo aspecto físico y hablara de su hijo Milán, pero evitó mencionar a la influencer.

"Yo siempre he dicho que algunas personas deberían escribir guiones para Netflix, la verdad, la creatividad que tienen… en las últimas semanas me separé, volví a estar, todas esas cosas que han sucedido", explicó muy serena la hija de Jessica Newton a 'Show Pe', durante un evento del Miss Perú.

Con estas declaraciones, la creadora de contenido dejó en claro que su relación con Bomboncito de la cumbia continúa y tomó con humor las versiones que circularon sobre su vida sentimental.

Cassandra Sánchez elogia la nueva apariencia física de Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez, quien está junto a Deyvis Orosco desde hace ocho años, también se refirió al cambio físico de su esposo, quien luce una figura más musculosa después de bastante tiempo de entrenamiento.

La hija de Jessica Newton aseguró que fue testigo del sacrificio que hizo el cantante para conseguir este resultado. "La verdad que yo aplaudí desde el día uno este cambio que tiene hace más de un año, levantarse a las 4 de la mañana, meditar, y ese chip nació del amor porque quería ser un gran ejemplo para nuestro hijo y hoy por hoy lo está haciendo", señaló.

Además, descartó que el padre de su hijo esté recurriendo a inyecciones u otras sustancias para aumentar su musculatura. "Muestra que con dedicación todo es posible y qué mejor manera de hacerlo que con acciones. La más feliz soy yo", aclaró.

Cassandra Sánchez revela sus planes como organizadora del Miss Perú

Cassandra Sánchez habló también sobre su faceta como organizadora del Miss Perú, donde adelantó que en breve se conocerán todos los detalles de la gran final del esperado certamen de belleza.

"Ahorita estamos centrados en lo que es Miss Perú Puerto Rico, yo viajo este miércoles y, al regresar, nos metemos de lleno en la revelación de la nueva corona, que la verdad ha quedado espectacular, y en la final de Miss Perú, que ya pronto van a saber la fecha", finalizó.