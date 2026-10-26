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¡Ampay! Shirley Arica y Mario Hart son captados pasando la noche juntos y crecen los rumores de romance

Shirley Arica y Mario Hart habrían tenido encuentro en un departamento durante la madrugada de este fin de semana, según imágenes de 'Magaly TV: la firme'.

Shirley Arica y Mario Hart vuelven a ser ampayados juntos. Foto: Composición LR/ATV.
Shirley Arica y Mario Hart vuelven a ser ampayados juntos. Foto: Composición LR/ATV.
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Shirley Arica y Mario Hart fueron captados pasando la noche juntos en un departamento durante este fin de semana. Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' registraron el encuentro entre ambas figuras de la televisión, quienes ya habían sido vinculados sentimentalmente.

"Del shipeo a la realidad. Shirley Arica y Mario Hart en el mismo depa, juntitos y de madrugada", se escucha decir a la voz en off en el breve avance que emitió el programa conducido por Magaly Medina.

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Shirley Arica y Mario Hart pasan la noche juntos

En las imágenes que fueron lanzadas la tarde de este lunes 26 de octubre, se ve a Shirley Arica y Mario Hart caminando a un departamento alrededor de las 4 de la madrugada, según aseguró 'Magaly TV: la firme'. Las cámaras del programa captaron el momento preciso en que ambos se dirigían al inmueble.

Al llegar, el piloto de autos miró a su alrededor antes de abrirle la puerta a la modelo, como asegurándose de que nadie los estaría viendo o grabando. Este encuentro se produce en medio de los rumores de romance que han surgido entre ambos, debido a la cercanía que han mostrado durante las últimas semanas. Además, los dos se encuentran solteros. Las imágenes completas se emitirán este lunes a las 9.45 p. m. en ATV.

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Shirley Arica y Mario Hart se dicen qué les gusta del otro

Shirley Arica y Mario Hart han protagonizado varios coqueteos en las últimas semanas. Uno de los más recientes ocurrió en el podcast de la influencer, donde ambos prepararon una parrilla, brindaron con vino y terminaron confesándose frente a frente qué les gusta del otro.

Tras ver estas imágenes, Magaly Medina afirmó que entre los dos hay mucha atracción: "Pero de que hay coqueteo, hay coqueteos de los dos, esas agarraditas. Hay una atracción que se nota a leguas", señaló.  

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