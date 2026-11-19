Mónica Sánchez alza su voz ante la detención de artistas Pedro Mo y Brenda Jah por presunta afiliación a organización terrorista: "Indignante" La actriz Mónica Sánchez expresó su rechazo a la detención de Pedro Mo y Brenda Jah, cuestionó al gobierno y pidió la liberación de ambos músicos ante las acusaciones de vínculos con el terrorismo.

La detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah generó reacciones en el ámbito cultural y artístico peruano. Una de las voces que se pronunció públicamente fue la actriz Mónica Sánchez, quien calificó el procedimiento de “indignante y preocupante” y exigió la liberación inmediata de ambos músicos, además del respeto pleno de sus derechos.

A través de su cuenta de 'X', la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio' compartió un pronunciamiento en el que rechazó las intervenciones policiales realizadas en Lima y Cusco. Asimismo, lanzó críticas contra el gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó el uso de acusaciones vinculadas al terrorismo en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato.

Actriz Mónica Sánchez se solidariza con Pedro Mo y Brenda Jah tras su detención

Mónica Sánchez manifestó su solidaridad con Pedro Mo y Brenda Jah mediante una publicación difundida en su cuenta de X. En el mensaje, la actriz expresó su preocupación por la situación de los dos músicos y rechazó tajantemente sus detenciones, al considerar que se trataría de procedimientos arbitrarios.

"Detención arbitraria de dos compañeros músicos en Lima y Cuzco. Rechazamos tajantemente su detención, exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno de sus derechos. Basta de persecución, de psicosociales y de terruqueos", señaló en el pronunciamiento que compartió en la red social.

La publicación también estuvo acompañada de un llamado a detener lo que considera prácticas de estigmatización contra personas vinculadas al ámbito cultural y artístico.

Mensaje compartido por Mónica Sánchez.

Acusan de persecución y psicosociales al gobierno peruano

En otro fragmento de su pronunciamiento, la también actriz de 'Eres mi bien' dirigió sus críticas al gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó su respuesta frente a los principales problemas de seguridad ciudadana que afectan al país.

"En Perú no hay terrorismo, hay un gobierno incompetente incapaz de dar soluciones frente al crimen, la extorsión y el sicariato. Por eso necesitan armas psicosociales para justificar la defensa de sus leyes procrimen y de gatillo fácil", expresó la actriz.

Con estas declaraciones, Sánchez planteó que el discurso sobre el terrorismo podría estar siendo utilizado como un instrumento de distracción frente a la falta de respuestas ante la delincuencia y la violencia.

También cuestionó que se recurra a este tipo de señalamientos para justificar determinadas medidas gubernamentales.

Detienen a artistas Pedro Mo y Brenda Jah por presuntos vínculos con organización terrorista

Pedro Mo y Brenda Jah fueron detenidos el jueves 19 de noviembre de 2026 en intervenciones realizadas en Cusco y Lima, respectivamente. Los primeros reportes sobre el caso señalaron la participación de agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú.

En el caso de Mo, el músico fue intervenido en Urcos, Cusco. Durante el procedimiento, el artista difundió un video en redes sociales en el que registró parte de la intervención policial. Según las imágenes y los primeros reportes periodísticos, uno de los agentes le comunicó que era intervenido por una presunta vinculación con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ante ese señalamiento, el rapero rechazó la acusación y sostuvo que el colectivo al que pertenece tiene una naturaleza cultural. Asimismo, manifestó que nunca había utilizado un arma, en respuesta a los señalamientos que recibió durante el operativo.

Por su parte, Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima. Los reportes iniciales sobre su intervención señalaron que fue enmarrocada por los efectivos policiales. También se difundieron cuestionamientos sobre la información que habría recibido respecto de los motivos de su detención.