Korina Rivadeneira abandona Perú tras ampay de Mario Hart y lanza fuerte mensaje: “Sobrevivir” La modelo venezolana Korina Rivadeneira dejó el país sin la compañía de sus dos hijos que tuvo con Mario Hart, una decisión que llamó la atención de sus seguidores.

Korina Rivadeneira sorprendió al viajar de manera inesperada a Venezuela, su país natal, para reencontrarse con su padre. La conductora de televisión compartió imágenes de su llegada en redes sociales, donde se mostró sensible al expresar lo que significaba volver a la tierra que la vio nacer. En esta ocasión, viajó sin los dos hijos que tiene con Mario Hart.

Cabe recordar que hace algunos meses, la venezolana y el piloto de autos anunciaron el fin de su relación de más de 10 años. Pese a ello, sus seguidores mantenían la esperanza de una posible reconciliación. Sin embargo, esto no se dio luego de que su expareja fue ampayado pasando la noche con Shirley Arica en un departamento.

Korina Rivadeneira arriba a Venezuela y comparte sensibles mensajes

A través de Instagram, Korina Rivadeneira publicó imágenes de su reencuentro con su padre, con quien compartió momentos familiares, como darle masajes y disfrutar de la gastronomía local. También aprovechó su visita para recorrer La Guaira, ciudad que la vio nacer y que quedó muy afectada por el terremoto ocurrido en junio de este año.

Sin embargo, el panorama que encontró durante su recorrido la impactó demasiado. Al observar el estado de su antiguo colegio, los edificios dañados y a numerosas personas viviendo en las calles tras perderlo todo, la modelo expresó su tristeza por la situación que viven sus compatriotas.

"La gente vive así… con sol insoportable de día y lluvias torrenciales...perdieron todo. Sobrevivir es lo que queda", escribió la influencer en la descripción. Además, compartió un video en el que mostró las zonas afectadas mientras recorría la ciudad en una camioneta.

"Viví unos años de mi niñez aquí en La Guaira. Una cosa es verlo en internet y otra, muy distinta, es vivirlo en persona. Siento un malestar muy fuerte, un verdadero shock. Me da mucha tristeza ver que todavía se necesita tanta ayuda; parece un cementerio olvidado. Hay demasiada gente en situación de calle", reflexionó Korina Rivadeneira.