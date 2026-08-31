Nicola Porcella habló de su nueva vida en México e hizo un mea culpa por sus errores en Perú. Foto: captura/Youtube

Nicola Porcella habló de su nueva vida en México e hizo un mea culpa por sus errores en Perú. Foto: captura/Youtube

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Nicola Porcella sorprendió al aparecer en el canal de Youtube de Jefferson Farfán, donde habló de su nueva vida en México e hizo un mea culpa por sus errores en Perú. Sin embargo, aseguró que muchos programas se encargaron de hacerle mala fama. Asimismo, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ se refirió a la jugosa reparación económica que recibió la ‘Foquita’ tras ganarle juicio a Magaly Medina.

“Yo también cometí errores, era inmaduro, pero creo que también la prensa mucho tuvo que ver en la imagen que me hicieron. Cuando México se enteró mi historia dentro de la casa (reality), vieron que yo no era la persona que habían pintado acá. Yo siempre lo dije. Yo nunca tuve una denuncia, tuve reacciones malas, estaba con ira. Me hicieron toda una historia de algo que no existía”, manifestó Porcella, quien perdió a un familiar semanas atrás.

Nicola Porcella se burla de Magaly Medina

Tras indicar que varios programas quisieron destruir su imagen, Nicola Porcella aprovechó la presencia de Jefferson Farfán para agradecer a Magaly Medina por pagarle la indemnización que supera los S/300.000, el cual habría sido retirado de las arcas de ATV.

“Pues gracias a Dios (Magaly) nos está invitando la comida hoy día. A tu salud, mami, a tu salud. Esto va por ti. Gracias por haber pagado las 300 lucas. Le mandamos un beso”, dijo entre risas Nicola Porcella. “Un besito. Que le vaya bien en la vida”, añadió Jefferson Farfán, quien le regaló un departamento a una joven promesa del fútbol.

Durante la charla con Farfán, el exchico reality aseguró que lo que más extraña de Perú es la familia y la comida. “Es lo más difícil, porque después te acostumbras. Yo la verdad que en México estoy feliz, no te voy a mentir, estoy tranquilo, estoy con mi chamba, mis cosas”, indicó.

Asimismo, Nicola Porcella manifestó que el ambiente de la televisión peruana es chico, a diferencia de México, donde ha podido trabajar junto a grandes estrellas aztecas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Arayza, Andrea Escalona y Paul Stanley.