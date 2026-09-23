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Nicola Porcella sorprende con comentario sobre la apariencia de Gia Meier y Yaco Eskenazi lo aterriza: "Sí, pero es chibolita"

En un programa con Yaco Eskenazi, Nicola Porcella habló sobre Gia Meier, la hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre. Su excompañero de 'Esto es guerra' le hizo un recordatorio.

Gia Meier tiene 23 años. Esto dijeron Nicola Porcella y Yaco Eskenazi sobre la influencer.
Gia Meier tiene 23 años. Esto dijeron Nicola Porcella y Yaco Eskenazi sobre la influencer.Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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Nicola Porcella generó sorpresa entre los usuarios de redes sociales al lanzar un inesperado comentario sobre la apariencia de Gia Meier, influencer e hija menor del cantante Christian Meier y la actriz Marisol Aguirre. El episodio ocurrió durante la grabación de su podcast junto a Wendy Guevara, en una conversación con sus invitados Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner.

Ante sus palabras, el esposo de Natalie Vértiz no dudó en darle la razón a su excompañero de ‘Esto es guerra’. Sin embargo, rápidamente le recordó que la creadora de contenido es bastante joven y que, incluso, para él es como si se tratara de una adolescente.

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Nicola Porcella hace comentario sobre Gia Meier y Yaco Eskenazi reacciona

La escena se dio en el podcast ‘Cómplices del Desmadre’, mientras Yaco y Nicola reaccionaban a videos suyos que habían generado comentarios en el pasado. Uno de los clips mostraba a Eskenazi cantando en un escenario junto a Stefano Meier y otros artistas como parte del show musical ‘Hombres a la Plancha’.

En ese contexto, el actor radicado en México habló del primogénito de Christian Meier y resaltó su carácter tranquilo y su simpatía. Su excompañero de ‘EEG’ coincidió con esas apreciaciones, pero fue entonces cuando Nicola cambió el enfoque hacia el aspecto físico de Gia. “Es guapa su hermana”, declaró.

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Yaco, al escucharlo, volvió a darle la razón, aunque matizó su respuesta al subrayar la juventud de la integrante de ZACA TV. “Sí, pero es chibolita. Parece que tuviera 14 años”, argumentó sobre la hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre. Cabe precisar que, actualmente, la influencer tiene 23 años.

La conversación luego derivó hacia el estado sentimental de Nicola. Consultado sobre por qué no se enamora, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ respondió con franqueza: “La verdad es que me gusta estar solo”.

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