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Política

Partidos exigen imparcialidad al JNE en elecciones del 4 de octubre: "La democracia exige reglas claras"

El pronunciamiento fue firmado por representantes del Partido Tierra Verde, Partido Pueblo Consciente, Partido Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano y Partido Morado.

Partidos exigen imparcialidad al JNE en elecciones del 4 de octubre: "La democracia exige reglas claras"
Partidos exigen imparcialidad al JNE en elecciones del 4 de octubre: "La democracia exige reglas claras"
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A solo días de las Elecciones Regionales y Municipales, cinco organizaciones políticas suscribieron un pronunciamiento conjunto para exigir transparencia e imparcialidad en el desarrollo del proceso electoral.

Por medio de un comunicado conjunto bajo el nombre de “Partidos políticos unidos para defender el voto de Lima”, las agrupaciones expresaron su preocupación por los cuestionamientos relacionados con el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El documento fue firmado por representantes del Partido Tierra Verde, Partido Pueblo Consciente, Partido Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano y Partido Morado.

“No podemos permitir que decisiones ambiguas, fallas operativas o la falta de transparencia pongan en entredicho la voluntad de los peruanos. Cada elección debe reflejar de forma fidedigna el mandato ciudadano. Sin espacios para dudas ni sospechas”, se lee.

Asimismo, solicitaron a las autoridades electorales actuar con imparcialidad y garantizar que sus resoluciones respondan a criterios claros y predecibles. “La democracia exige reglas claras y garantía plena para todos los actores de la contienda”, agregaron.

Como parte de esta iniciativa, los partidos anunciaron que coordinarán el despliegue de personeros en Lima para vigilar las mesas de sufragio y resguardar las ánforas.

También convocaron a ciudadanos, jóvenes, profesionales y organizaciones sociales a incorporarse a esta labor de vigilancia.

Finalmente, se acredita con las firmas de Yehude Simon Munaro, Luis Huette Tolentino, César Gamboa Cerna, Mónica Yadira Yaya Luyo y Lilia Salcedo Matos.

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