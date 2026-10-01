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Política

Ernesto Zunini advierte que pedido de facultades busca debilitar a Diputados: “Para que se gobierne desde el Senado”

El diputado de Juntos por el Perú cuestionó que el Ejecutivo solicite 66 facultades agrupadas en ocho materias. En entrevista con Rosa María Palacios en Sin Guion, propuso priorizar proyectos puntuales antes que entregar competencias amplias.

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, criticó el paquete de facultades legislativas del Ejecutivo, afirmando que busca desplazar al Parlamento y gobernar por decretos.
Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, criticó el paquete de facultades legislativas del Ejecutivo, afirmando que busca desplazar al Parlamento y gobernar por decretos. | composición LR
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El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo de Keiko Fujimori no solo enfrenta reparos por su amplitud. Para el diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini, la solicitud puede terminar debilitando el papel de la Cámara de Diputados y trasladando el centro de las decisiones legislativas hacia el Senado.

En el programa Sin Guion con Rosa María Palacios, Zunini afirmó: “En realidad la esencia no es técnica, pues es política y yo lo tomo como un emplazamiento a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para desacreditarla, para debilitarla, para que se gobierne desde el Senado”.

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El Ejecutivo solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 ítems distribuidos en ocho materias, que abarcan desde seguridad ciudadana, legislación penal y orden interno hasta asuntos laborales, ambientales, productivos, tributarios y de modernización del Estado. Para Zunini, el problema está precisamente en la amplitud del paquete. “Es un paquete. Nos han armado un paquete y quieren que lo aprueben carne, hueso y grasa, todo junto”, cuestionó.

El diputado sostuvo que una delegación de facultades debería responder a asuntos concretos y urgentes, antes que habilitar al Ejecutivo para legislar sobre un conjunto amplio de materias. “Lo que se pretende con un pedido tan amplio es gobernar a punta de decreto y hay temas que son debatibles”, sostuvo.

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Senado podría incluir el resto de materias

Uno de los principales cuestionamientos de Zunini está relacionado con la nueva estructura bicameral. Según explicó, incluso si la Cámara de Diputados delimita las facultades, estas podrían posteriormente ser modificadas por el Senado.

El riesgo mayor es que demos una carta en blanco que va a terminar afectando a los pequeños empresarios, a los trabajadores jóvenes, etcétera”, afirmó.

En ese escenario, consideró que no basta con reducir el número de facultades solicitadas si no existe un compromiso público respecto de lo que finalmente hará el Senado.

Si esto termina en un no, todo va a terminar en un no, porque el diputado jamás le va a mandar nada al Senado”, sostuvo, aunque planteó que podría existir una salida mediante consensos entre las bancadas para aprobar iniciativas urgentes.

Zunini cuestionó además las declaraciones de algunos senadores que, según dijo, han dejado abierta la posibilidad de modificar sustancialmente lo que apruebe la Cámara de Diputados.

Ellos pueden aumentar el paso”, dijo al referirse al riesgo de que el Senado altere las iniciativas aprobadas por la Cámara baja. Frente a ello, consideró que los votos públicos permitirían identificar posteriormente la responsabilidad de cada parlamentario.

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Propone aprobar proyectos específicos

Frente al pedido del Ejecutivo, Zunini planteó otra ruta: que el Parlamento priorice los proyectos que considere urgentes y los lleve directamente al pleno, en lugar de entregar un paquete amplio de facultades.

Según explicó, su bancada ya inició conversaciones con Renovación Popular para buscar que determinados proyectos vinculados con seguridad ciudadana sean exonerados de comisiones y discutidos con mayor rapidez. “No nos rehusamos a concertar y sabemos que hay urgencias”, afirmó.

El diputado sostuvo que su bancada cuenta con alrededor de 40 iniciativas, de las cuales entre 15 y 17 están vinculadas con seguridad ciudadana. Entre ellas mencionó propuestas sobre rotación de efectivos policiales, procesos de admisión a la Policía y trazabilidad del uso de armas y municiones.

Nos ponemos de acuerdo y ya hemos iniciado algunos diálogos con los voceros de Renovación Popular para que en la Junta de Portavoces se exonere de comisiones y de predictamen a varios proyectos que están relacionados a seguridad ciudadana”, señaló.

Su propuesta, dijo, es que el Congreso responda a las urgencias identificadas mediante proyectos puntuales y no mediante una delegación general. “Podemos hacer plenos extraordinarios, omitir de comisiones y antes de 120 días darle al país alternativas legales que estén en manos del Ejecutivo”, sostuvo.

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“No vamos a dar una hoja en blanco”

Zunini también cuestionó que el Gobierno invoque la urgencia de asuntos como el fenómeno El Niño para sustentar un pedido de facultades que, en su opinión, incluye materias que no tienen carácter inmediato. “El fenómeno del Niño no es para 120 días, el fenómeno del Niño ya llegó”, afirmó, al mencionar problemas como el dengue y las acciones de prevención ante emergencias.

Por ello, insistió en que el Ejecutivo puede presentar iniciativas concretas y que el Parlamento está dispuesto a acelerar su debate cuando exista consenso. “Cualquier iniciativa, exoneración, una cosa urgente, lo hacemos, se lo decimos así, lo hacemos porque pensamos en el pueblo peruano, pero no vamos a dar una hoja en blanco”, remarcó.

El pedido de facultades se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El predictamen discutido plantea rechazar y archivar la solicitud del Ejecutivo, mientras algunas bancadas han presentado alternativas para reducir su alcance.

Para Zunini, el punto de fondo es preservar la capacidad de la Cámara baja para legislar y evitar que una delegación amplia termine trasladando esa función al Ejecutivo y, posteriormente, al Senado.

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