El pasado 22 de septiembre, la locutora radial Gianina Portugal anunció que no iba más en Radio Moda y se mostró agradecida por todo el cariño que recibió de parte del público y de sus compañeros. Sin embargo, antes de que termine el mes, la comunicadora reveló que el verdadero motivo de su renuncia fue por las diferencias que tuvo con Carloncho, quien en más de una ocasión ha sido acusado de tener una actitud hostil con sus colegas.

En una reciente transmisión por TikTok, Gianina Portugal indicó que decidió irse de la emisora radial porque ya no soportaba a Carloncho, quien también fue acusado por 'El Misha', y aseguró que las veces que se quedó callada cuando vio que trataba mal a otros, fue porque no quería que se la agarre con ella.

"Gritarle a alguien tranquilamente delante del resto y el resto se tiene que quedar callado porque dice ‘mejor me quedo callado porque si yo digo algo, esta persona se va a molestar peor conmigo y como no quiero que se moleste conmigo, me quedo callado’. Sí, esa era yo", explicó la joven comunicadora.

Gianina Portugal acusa a Carloncho de malos tratos

En otro momento de la transmisión, Portugal contó que los sábados tenía programa de 6.00 a 9.00 a. m. y Carloncho la seguía. Pero para no cruzarse con el ex de Rosángela Espinoza, se escondía en el baño hasta que él ingresara a la cabina. Sin embargo, su último fin de semana no logró evitarlo.

Carloncho, quien también habría amenazado a Marianita, le habría llamado la atención por no apagar la luz del baño de mujeres y le pidió que ordene la cabina y que limpie con alcohol las teclas en los equipos de transmisión. "Hubiera sido bueno mandarlo a la m, ahorita estaría feliz y contenta, pero no, estoy molesta porque renuncié porque ya no lo soporto", manifestó la joven.

No solo eso. Gianina Portugal indicó que ese no fue el único roce que tuvo con Carloncho y recordó que tampoco fue la única. Según la joven, en la actualidad, el símbolo de Radio Moda tiene muchos problemas con otros compañeros por su mala actitud. "Me duele que es una persona tan memorable, que tanta la gente lo quiere, gran referente radial que no está para estas cosas. Quien mancha su carrera es él, no yo. Yo estoy diciendo la verdad y no me voy a quedar callada", añadió.