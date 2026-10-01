Ana Paula Consorte habló en exclusiva con el programa 'América hoy' sobre su tercer embarazo junto a Paolo Guerrero y respondió a las recientes declaraciones de Doña Peta. La brasileña aclaró que todavía no ha cumplido seis meses de gestación y tomó con humor la versión de que estaría esperando una niña.

La influencer también dejó claro que el sexo del bebé aún no ha sido confirmado por ella. Ante la pregunta de la reportera sobre la supuesta llegada de una mujercita a la familia, respondió fuerte: “¿Mujercita? sabes más que yo”, marcando distancia de lo señalado previamente por su suegra.

Ana Paula Consorte contradice declaraciones de Doña Peta sobre su embarazo

Durante la conversación con 'América hoy', Ana Paula Consorte fue consultada directamente sobre las declaraciones de Doña Peta, quien había asegurado que la brasileña ya tenía seis meses de embarazo. La futura madre respondió con naturalidad y negó que su gestación se encuentre en ese punto.

"Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado", manifestó, dejando en claro que el tiempo de embarazo informado por la madre de Paolo Guerrero no coincide con su situación actual.

La conversación también abordó el supuesto sexo del bebé. La periodista preguntó a Ana Paula cómo se sentía Paolo Guerrero ante la llegada de una niña a la familia, tomando como referencia las declaraciones de su suegra. La respuesta de la brasileña evidenció que, al menos públicamente, todavía no existe una confirmación sobre si el bebé será niño o niña.

"¿Mujercita? Sabes más que yo jajajaja", contestó la modelo.

Doña Peta reveló que Ana Paula tendrá una mujercita y que tiene seis meses de embarazo

Las declaraciones de Doña Peta se produjeron durante una conversación con las cámaras de 'América hoy', espacio en el que habló sobre el embarazo de Ana Paula Consorte y la llegada de un nuevo nieto. En medio de la entrevista, la madre de Paolo Guerrero hizo referencia tanto al estado de gestación como al posible sexo del bebé.

"Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gusta las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer", expresó Doña Peta durante la entrevista.