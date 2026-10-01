Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Periodistas en peligro en el gobierno de Keiko? Ft. Marco Sifuentes | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Ana Paula Consorte desmiente a Doña Peta tras revelaciones sobre su embarazo y deja fuerte mensaje: "Tú sabes más que yo"

¡La dejó como mentirosa! Ana Paula Consorte aclaró que aún no tiene seis meses de embarazo y señaló que desconoce el sexo de su bebé con Paolo Guerrero, pese a las declaraciones de Doña Peta.

Doña Peta y Ana Paula Consorte nuevamente con declaraciones enfrentadas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Doña Peta y Ana Paula Consorte nuevamente con declaraciones enfrentadas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Ana Paula Consorte habló en exclusiva con el programa 'América hoy' sobre su tercer embarazo junto a Paolo Guerrero y respondió a las recientes declaraciones de Doña Peta. La brasileña aclaró que todavía no ha cumplido seis meses de gestación y tomó con humor la versión de que estaría esperando una niña.

La influencer también dejó claro que el sexo del bebé aún no ha sido confirmado por ella. Ante la pregunta de la reportera sobre la supuesta llegada de una mujercita a la familia, respondió fuerte: “¿Mujercita? sabes más que yo”, marcando distancia de lo señalado previamente por su suegra.

Puedes ver

Doña Peta rompe su silencio tras enterarse del posible embarazo de Ana Paula Consorte con su hijo Paolo Guerrero: “Es una criatura”

lr.pe

Ana Paula Consorte contradice declaraciones de Doña Peta sobre su embarazo

Durante la conversación con 'América hoy', Ana Paula Consorte fue consultada directamente sobre las declaraciones de Doña Peta, quien había asegurado que la brasileña ya tenía seis meses de embarazo. La futura madre respondió con naturalidad y negó que su gestación se encuentre en ese punto.

"Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado", manifestó, dejando en claro que el tiempo de embarazo informado por la madre de Paolo Guerrero no coincide con su situación actual.

La conversación también abordó el supuesto sexo del bebé. La periodista preguntó a Ana Paula cómo se sentía Paolo Guerrero ante la llegada de una niña a la familia, tomando como referencia las declaraciones de su suegra. La respuesta de la brasileña evidenció que, al menos públicamente, todavía no existe una confirmación sobre si el bebé será niño o niña.

"¿Mujercita? Sabes más que yo jajajaja", contestó la modelo.

Puedes ver

Captan a Ana Paula Consorte en Perú y su vientre llama la atención de 'Amor y Fuego': ¿confirmaría su tercer embarazo de Paolo Guerrero?

lr.pe

Doña Peta reveló que Ana Paula tendrá una mujercita y que tiene seis meses de embarazo

Las declaraciones de Doña Peta se produjeron durante una conversación con las cámaras de 'América hoy', espacio en el que habló sobre el embarazo de Ana Paula Consorte y la llegada de un nuevo nieto. En medio de la entrevista, la madre de Paolo Guerrero hizo referencia tanto al estado de gestación como al posible sexo del bebé.

"Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gusta las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer", expresó Doña Peta durante la entrevista.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cesan al director y al subdirector del penal Ancón I tras hallazgo de 32 celulares

Ana Paula Consorte desmiente a Doña Peta tras revelaciones sobre su embarazo y deja fuerte mensaje: "Tú sabes más que yo"

Alineaciones Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: estos son los posibles 11 del partido de hoy por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Espectáculos

Locutora Gianina Portugal asegura que se fue de Radio Moda por malos tratos de Carloncho: “Renuncié porque ya no lo soporto”

Melcochita admite que sometió a prueba de ADN a sus hijas con Monserrat y revela resultados: “Me descuidé”

Alejandra Baigorria defiende con controversial comentario a su hermano Derek tras revelarse chats con Pamela López: "Es un bebito"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cesan al director y al subdirector del penal Ancón I tras hallazgo de 32 celulares

Susel Paredes cuestiona al JNE por no definir situación de RLA: "Esta demora es una cobardía"

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas