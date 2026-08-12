'La fiesta del terror' involucró a Poly Ávila, Nicola Porcella, Claudia Meza, Faruk Guillén y más figuras de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

'La fiesta del terror' involucró a Poly Ávila, Nicola Porcella, Claudia Meza, Faruk Guillén y más figuras de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La denominada 'Fiesta del terror' de Mala vuelve a generar atención luego de que Claudia Meza, exMiss Trujillo, revelara que la Fiscalía la citó recién en mayo de este año para brindar su declaración sobre los hechos ocurridos a inicios de 2019. La modelo contó detalles de esta nueva diligencia durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme'.

Han pasado aproximadamente siete años desde aquella reunión, que involucró a distintas figuras relacionadas con el entretenimiento y los realities. En ese contexto, Poly Ávila, exintegrante de ‘Combate’, denunció haber sido presuntamente drogada, mientras que la reina de belleza señaló haber sido víctima de tocamientos y actos libidinosos. El caso también alcanzó a Nicola Porcella, debido a que Meza manifestó que acudió al encuentro tras ser invitada por él.

Claudia Meza, exMiss Trujillo, es citada por la Fiscalía para declarar por la 'Fiesta del terror'

Durante su conversación con el programa conducido por Magaly Medina, Claudia Meza explicó que recibió en mayo una citación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala. La diligencia está vinculada con la investigación por los hechos denunciados tras la polémica 'Fiesta del terror', ocurrida en 2019.

La exMiss Trujillo cuestionó que hayan transcurrido tantos años antes de ser convocada nuevamente por las autoridades. Según relató, la citación contempla su participación en una cámara Gesell, diligencia en la que deberá relatar los acontecimientos que denunció.

"Han pasado siete años y recién me han citado para pasar la cámara Gesell y relatar todos los sucesos", manifestó Claudia Meza durante la entrevista. La modelo también reconoció que el paso del tiempo puede influir en algunos detalles de la memoria, aunque aseguró que mantiene presente la experiencia que vivió.

"Los detalles pueden variar; pero nunca voy a olvidar lo que pasó", sostuvo la exMiss Trujillo al recordar los hechos relacionados con la 'Fiesta del terror'.

¿Quiénes estuvieron involucrados en la 'Fiesta del terror'?

El sonado caso tuvo entre sus principales nombres a Poly Ávila, Claudia Meza, Faruk Guillén y Nicola Porcella, aunque cada uno apareció relacionado con la investigación desde diferentes circunstancias.

Poly Ávila, una de las principales figuras de los realities de competencia en Perú, denunció que habría sido víctima de una situación de presunta drogación durante la reunión. Su denuncia generó una amplia cobertura y dio paso a investigaciones y testimonios sobre lo ocurrido aquella noche.

Por su parte, la reina de belleza denunció presuntos tocamientos y actos libidinosos. En su caso, Faruk Guillén fue señalado en la denuncia presentada por la modelo.

Nicola Porcella también fue mencionado en relación con la reunión, pues Meza sostuvo que llegó al lugar después de recibir una invitación del exchico reality.

¿Qué pasó en la polémica 'Fiesta del terror' en Mala?

La llamada 'Fiesta del terror' ocurrió a inicios de 2019 en Mala y se convirtió rápidamente en uno de los episodios más comentados del espectáculo peruano. La reunión quedó bajo investigación luego de las denuncias formuladas por Poly Ávila y Claudia Meza.

En el caso de la influencer argentina, afirmó haber sido presuntamente drogada durante el encuentro. Posteriormente, el testimonio de Meza incorporó otra denuncia relacionada con presuntos tocamientos y actos libidinosos.

Ambos casos provocaron una intensa cobertura mediática y pusieron bajo atención a varios de los asistentes y personas vinculadas con la reunión.



