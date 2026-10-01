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Pati Lorena lanza fuerte dardo contra Pamela López y asegura que se victimiza para que sus seguidoras le den dinero: “Utilizas a tus fans”

Pati Lorena critica a Pamela López por supuestamente menospreciar a sus fans y la acusó de hacerse la víctima para ganar protagonismo. Además, aseguró que ella habla mal de Cueva delante de sus hijos.

Pati Lorena exige humildad a Pamela López, quien debe valorar el apoyo de sus seguidores y dejar de menospreciarlos. Fotos: TikTok
Pati Lorena exige humildad a Pamela López, quien debe valorar el apoyo de sus seguidores y dejar de menospreciarlos. Fotos: TikTok
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Pati Lorena y Pamela López dejaron notar que se llevaban mejor tras salir de 'La granja VIP Perú'. Sin embargo, la productora de televisión ha vuelto a criticar a la aún esposa de Christian Cueva porque, según ella, se hace la víctima para poder figurar. Asimismo, la cuestionó por supuestamente haber menospreciado a su club de fans.

“Por algunos segundos me caes bien, pero luego, cuando te sale lo altanera que eres, porque eres altanera. Yo tengo la sensación de que tú utilizas a tus fans. Tengo la sensación de que te haces la pobrecita, la sufrida… Harta me tienes con esa cantaleta. (Te haces) la que no tiene plata, la que los maridos te adornaron, te fueron infieles, te hicieron sufrir y luego no te pasan los miles de dólares que tú quieres. Con ese cuento embaucas a las 'kitilelas'”, manifestó Pati Lorena, quien contó cómo la trató Magaly en su pódcast.

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Pati Lorena lanza fuerte acusación contra Pamela López

Pati Lorena, quien regresó a vivir a Estados Unidos tras su paso por 'La granja VIP Perú', también cuestionó a las 'Kittypam', como se hacen llamar a las seguidoras de Pamela López, por dejar de comprarse cosas para apoyar económicamente a la ex de Paul Michael. “Realmente tienes un fandom muy noble, de admirar, pero tontas porque se creen todo tu cuento”, dijo en su TikTok.

Asimismo, la examiga de Gisela Valcárcel arremetió contra Pamela López por hablar mal del papá de sus hijos y encima lo haría delante de los menores. “Eso es horrible, terrible. Encima lo haces de manera pública”, añadió sobre la influencer, quien destapó una conversación con Mario Irivarren.

Por otro lado, Pati Lorena le pidió a Pamela López tener más humildad por ningunear a su club de fans y espera que en algún momento organice con sus propios recursos una reunión con sus fanáticas para agasajarlas y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado en los últimos meses.

“La gente se toma un tiempo para darte un like, pone su mano en el bolsillo para darte dinero, Pamela. Porque cuando tú haces tus eventos y cobras, la gente pone de su plata. Está dejando de comprarse algo para poder ir a tu evento. Entonces, llamarlas fans, para mí, es despectivo. Tú no eres Madonna, mi amor, ¿ya? Tú no eres Karol G. Eres Pamela López. Estás creciendo, tienes un fandom grande para lo que eres, pero eso nada más (...) mientras hagas eventos cobrando, para mí te estás aprovechando de ellas”, concluyó.

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