Yaco Eskenazi expone a Nicola Porcella y asegura que se besó en la boca con Rafael Cardozo: "Como novios"

Yaco Eskenazi generó gran revuelo en el podcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara al exponer un episodio que involucraba a su excompañero de 'Esto es guerra'. En plena conversación, el esposo de Natalie Vértiz aseguró que el actor se había besado con Rafael Cardozo, lo que provocó la inmediata reacción del recordado excapitán de 'Las Cobras'.

El tema surgió cuando Guevara comentó que Nicola se había vuelto “medio accesible” con los gays y las chicas trans en las fiestas. Sus palabras llevaron a Yaco a mencionar el supuesto gesto cariñoso de su amigo con el modelo brasileño. "Yo una vez vi...", empezó a decir.

Yaco Eskenazi expone supuesto beso entre Nicola Porcella y Rafael Cardozo

Porcella lo interrumpió de inmediato para señalar que seguramente iba a contar acerca de un beso con Rafael dentro de un automóvil. "Es la historia que él cuenta", manifestó, dejando entrever que se trataba de un invento. Eskenazi aclaró que no lo vio en persona, pero que escuchó el relato de alguien cercano. "Yo tenía un amigo taxista. Un día, ya cuando éramos famosos... Yo le creo porque me lo dijo con miedo, con temor", relató.

El expresentador de 'La Granja VIP Perú' recordó que el chofer primero le preguntó cuál era la preferencia de Nicola, a lo que respondió: "No, varón, mi causa". Ante la insistencia del taxista, Yaco quiso saber por qué tenía esa duda y recibió una revelación inesperada. "Me dice: 'Yo les he hecho un taxi a los chicos, a Rafael y a Nicola, y se besaron en el asiento de atrás, como pareja, como novios'", rememoró.

'Loco' Wagner, también invitado en el programa, sugirió que todo pudo haber ocurrido en medio de una borrachera. Sin embargo, Porcella insistió en que se trataba de una invención de Eskenazi. "Como inventa esa huev***. ¿Tú crees que es verdad? O sea, ni siquiera me gusta Rafael", se defendió. Wendy, sorprendida por sus palabras, le increpó: "Eso no lo dice un hombre. ¿Cómo que 'ni siquiera me gusta Rafael'?".

Nicola reafirmó su postura y, al ser consultado sobre quién sí le parecía atractivo, mencionó a Pablo Heredia. "Me parece muy guapo", declaró. Wagner discrepó, asegurando que al argentino “ya se le había venido el huayco”. Yaco, por su parte, opinó que Porcella y Heredia eran muy parecidos. "Pan con pan: budín. La misma huev***. ¡Qué aburrido!", expresó.

El actor no estuvo de acuerdo y replicó que el exsaliente de Shirley Arica era trigueño como Eskenazi, lo que llevó a que él, entre risas, le preguntara: "¿Yo también te gusto?". El exchico reality respondió con un rotundo no, y Yaco agregó: "Yo soy como tu hermano. Me ves como tu hermano".