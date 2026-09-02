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Nicola Porcella volvió a referirse a su pasado en la televisión peruana durante una conversación con Jefferson Farfán. El exintegrante de 'Esto es guerra' reconoció que cometió errores durante su juventud, aunque sostuvo que la exposición de la prensa peruana también influyó en la percepción negativa que el público llegó a tener sobre él.

Sus declaraciones generaron una respuesta de Magaly Medina, quien cuestionó que el exchico reality responsabilizara a los medios por parte de su imagen pública. La conductora de espectáculos recordó algunos de los episodios más polémicos que involucraron al 'novio de México' y sostuvo que asumir los propios actos también forma parte de la madurez.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre el daño que le hizo la prensa peruana a su imagen?

Durante su conversación con Jefferson Farfán, Nicola Porcella reconoció que durante sus primeros años en televisión actuó con inmadurez y cometió equivocaciones. Sin embargo, consideró que la cobertura mediática tuvo un peso importante en la forma en que fue presentado ante la audiencia.

“Yo también cometí errores, era inmaduro, pero creo que también la prensa mucho tuvo que ver en la imagen que me hicieron”, manifestó el exfutbolista de Sport Boys.

Magaly Medina le recuerda todo su pasado a Nicola Porcella

Magaly Medina respondió desde su programa 'Magaly TV, la firme' y cuestionó que Nicola Porcella atribuyera a la prensa peruana la responsabilidad por la imagen que tuvo durante su etapa televisiva. La conductora recordó que el exchico reality fue separado de América Televisión en tres oportunidades.

“Parte de crecer es dejar de echarle la culpa al resto de lo que uno hace”, sostuvo la 'Urraca'. Además, recordó episodios que marcaron su trayectoria mediática, entre ellos las acusaciones difundidas en 2015 a partir de audios atribuidos a Angie Arizaga, donde se relataban presuntos episodios de violencia física y verbal.

En 2019, el capitán histórico de las 'Cobras' también fue relacionado con la denominada 'Fiesta del terror', luego de que dos mujeres denunciaran haber sido drogadas durante una reunión en Asia. El caso llegó hasta la Fiscalía de Cañete. Ese mismo año, cámaras de televisión registraron un altercado entre Porcella y Angie Arizaga en una discoteca.

“La violencia de ese tipo no se puede justificar”, afirmó Magaly Medina al ver todo el accionar de Nicola Porcella en los mencionados sucesos.