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‘Clavito y su chela’ enfurece contra dueño de La Bella Luz por exceso de copias: “Óscar Custodio toda la vida ha matado la música”

Robert Muñoz, más conocido como 'Clavito y su chela', tildó de “carroñeros” y “angurrientos” a los de La Bella Luz porque, según él, está saturando el mercado porque el público ya se siente harto de los covers.

El cantante peruano Robert Muñoz, conocido como ‘Clavito y su chela’, criticó a Óscar Custodio Chavesta por saturar el mercado de la cumbia con excesos de covers. Fotos: capturas/Youtube
El cantante peruano Robert Muñoz, conocido como ‘Clavito y su chela’, criticó a Óscar Custodio Chavesta por saturar el mercado de la cumbia con excesos de covers. Fotos: capturas/Youtube
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El cantante peruano Robert Muñoz, más conocido como 'Clavito y su chela', cuestionó a Óscar Custodio Chavesta por la manera en la que viene manejando a La Bella Luz porque, según él, lo único que está logrando con el exceso de covers y mixes es saturar el mercado de la cumbia. “El mercado si satura como cualquier otro mercado y el público consumidor va a decir ‘Ya estoy harto’. La gente ya está sintiendo esa sensación”, declaró.

Asimismo, el cantante que dejó todo para iniciar una nueva vida en Estados Unidos indicó que él no se desespera por lograr que sus composiciones se conviertan en tendencia. “El compositor no se desespera porque sabe que ‘mañana pasado’ va a pegar otra canción. Entonces, no andamos angurrientos, desesperados, muy materialistas o monetizados. Vamos con calma y siempre hay trabajo, pero sabemos que en un momento dado va a salir otra canción y va a pegar”, comentó para 'Mario noticias'.

“Llegar a que la gente se sature con tanta copia es porque fuimos gente que no se preparó para un futuro, estás matando el mercado que hay, estás como un carroñero y eso va dirigido a muchas orquestas que ahorita están en el mercado. Y lo peor es que están saliendo copiadores de esa línea”, dijo antes de referirse a La Bella Luz.

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'Clavito y su chela' cuestiona cómo se maneja a La Bella Luz

Segundos después, Robert Muñoz, quien está felizmente casado con Andrea Fonseca, cuestionó duramente al dueño de La Bella Luz porque, según él, no ha aportado nada a la cumbia peruana a pesar de la gran popularidad que poseen. Todo lo contrario, lo único que va a lograr es generar reacciones adversas en la industria musical.

“Óscar Custodio toda la vida ha matado música. Es mi amigo, pero algunas veces se lo he hablado y eso me apena porque, siendo un productor antiguo, no se está preocupando porque esta industria siga floreciendo, sigue sacando copias, copias, copias… Y él ha copiado hasta el rapeo a Sonido 2000. Es su negocio y también su forma de generar sus ingresos, pero yo pienso que tenemos mucho más para aportar a la cumbia. Hay que preocuparnos más”, sostuvo.

Para Muñoz, un buen ejemplo de cómo se aporta a la cumbia peruana es lo que hace Agua Marina. “(La orquesta) Lanza temas inéditos y ellos los cantan. Entonces, eso genera respeto, genera admiración. Hay que seguir esa línea. Lamentablemente están en una

para, pero están volviendo, nos alegra mucho. Grupo 5 también. Ahora está sacando algunas interpretaciones a su forma, pero siempre ha tratado de mantener temas inéditos”, recalcó el expolicía.

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