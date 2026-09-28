Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Sheyla Rojas es tratada de la peor manera por amigo de su novio Joaquín Ramírez en escenario de Cajamarca

La influencer Sheyla Rojas vivió un denigrante momento en Cajamarca durante un mitin político, mientras Joaquín Ramírez solo se echó a reír ante lo ocurrido con su novia.  

Sheyla Rojas continúa dándole su apoyo a Joaquín Ramírez durante su campaña política. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Sheyla Rojas continúa dándole su apoyo a Joaquín Ramírez durante su campaña política. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Sheyla Rojas vivió un incómodo momento sobre el escenario mientras acompañaba a su novio Joaquín Ramírez durante un mitin por su candidatura al Gobierno Regional de Cajamarca. Todo transcurría con normalidad, según las imágenes que presentó el programa 'Amor y fuego'.

El público recibió con ovaciones a la influencer, quien respondió a las muestras de cariño de los cajamarquinos con algunos besos. Sin embargo, la situación cambió para mal cuando un integrante del partido político de Ramírez tomó el micrófono y, aparentemente bajo los efectos del alcohol, sorprendió con comentarios denigrantes dirigidos contra la exchica reality.

Puedes ver

Sheyla Rojas se pronuncia tras críticas por su relación con Joaquín Ramírez: “A mí qué me importa lo que diga la gente”

lr.pe

Le voy a entregar la ‘cachadita’ a Sheyla Rojas

"Soy privilegiado porque voy a entregar un premio a nuestra amiga Sheyla Rojas. Y le voy a entregar la ‘cachadita’", expresó el sujeto, mientras la rubia mostró un rostro de sorpresa y atinó a reírse, aparentemente al considerar que se trataba de un chiste.

Por su parte, Joaquín Ramírez no mostró incomodidad ante los comentarios hacia su pareja y también se echó a reír. Sin embargo, el amigo del excongresista intentó aclarar sus palabras y explicó que con la ‘cachadita’ se refería a un trago que se toma sobre un cachito de toro y que tenía en sus manos.

Acto seguido, le entregó el brebaje a la expareja de ‘Sir Winston’, quien lo tomó rápidamente, provocando la algarabía de los presentes en Cajamarca. Esto volvió a generar un mal comentario del hombre que tenía el micrófono, quien nuevamente se refirió a Sheyla Rojas de mala manera. "Se ha notado que lo tomó todo. Es decir, cacha bien", expresó.

Incluso, hasta la voz en off del informe presentado por 'Amor y fuego' condenó el comportamiento del amigo de Joaquín Ramírez hacia Sheyla Rojas. "No seas faltoso. Lo peor de todo es que nos indignamos con ese chiste de poca monta. Pero el pelado de la Sheyla (Ramírez) se mata de risa. Un poco de respeto para la futura primera dama de la región Cajamarca", señaló.

Puedes ver

Joaquín Ramírez no quiso confirmar relación con Sheyla Rojas pese a que ella lo oficializó en redes: “Nos escapamos por allí”

lr.pe

Joaquín Ramírez rechaza haber ‘negado’ a Sheyla Rojas

Durante el mismo informe, las cámaras de ‘Amor y fuego’ conversaron con Joaquín Ramírez sobre el porqué negó la relación que mantiene con Sheyla Rojas. El excongresista aclaró que tergiversaron sus declaraciones.

“Me han tergiversado. Me han cortado, me han cortado. Ella es una persona muy importante para mi vida”, señaló el cuestionado político.   

 

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sheyla Rojas es tratada de la peor manera por amigo de su novio Joaquín Ramírez en escenario de Cajamarca

‘Cuto’ Guadalupe gana demanda a Magaly Medina y la condenan a tres años de prisión suspendida: “Se ha hecho justicia”

Vozinha lamenta el precio de la fama tras ser el mejor arquero del Mundial: "Elegiría mi vida de antes"

Espectáculos

‘Cuto’ Guadalupe gana demanda a Magaly Medina y la condenan a tres años de prisión suspendida: “Se ha hecho justicia”

Conciertos GRATIS por cierre de campaña en Lima 2026: fechas, a qué hora inicia y quiénes se presentan en diversas partes de la capital

Kate Candela se emociona al ser nominada a los Premios HEAT 2026 como ‘promesa musical del año’: “La noticia me tomó por sorpresa”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

Belmont envía mensaje a su bancada por apoyar censura contra Astudillo: “El que traiciona se va, aunque me quede con uno"

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores