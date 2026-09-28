Sheyla Rojas vivió un incómodo momento sobre el escenario mientras acompañaba a su novio Joaquín Ramírez durante un mitin por su candidatura al Gobierno Regional de Cajamarca. Todo transcurría con normalidad, según las imágenes que presentó el programa 'Amor y fuego'.

El público recibió con ovaciones a la influencer, quien respondió a las muestras de cariño de los cajamarquinos con algunos besos. Sin embargo, la situación cambió para mal cuando un integrante del partido político de Ramírez tomó el micrófono y, aparentemente bajo los efectos del alcohol, sorprendió con comentarios denigrantes dirigidos contra la exchica reality.

Le voy a entregar la ‘cachadita’ a Sheyla Rojas

"Soy privilegiado porque voy a entregar un premio a nuestra amiga Sheyla Rojas. Y le voy a entregar la ‘cachadita’", expresó el sujeto, mientras la rubia mostró un rostro de sorpresa y atinó a reírse, aparentemente al considerar que se trataba de un chiste.

Por su parte, Joaquín Ramírez no mostró incomodidad ante los comentarios hacia su pareja y también se echó a reír. Sin embargo, el amigo del excongresista intentó aclarar sus palabras y explicó que con la ‘cachadita’ se refería a un trago que se toma sobre un cachito de toro y que tenía en sus manos.

Acto seguido, le entregó el brebaje a la expareja de ‘Sir Winston’, quien lo tomó rápidamente, provocando la algarabía de los presentes en Cajamarca. Esto volvió a generar un mal comentario del hombre que tenía el micrófono, quien nuevamente se refirió a Sheyla Rojas de mala manera. "Se ha notado que lo tomó todo. Es decir, cacha bien", expresó.

Incluso, hasta la voz en off del informe presentado por 'Amor y fuego' condenó el comportamiento del amigo de Joaquín Ramírez hacia Sheyla Rojas. "No seas faltoso. Lo peor de todo es que nos indignamos con ese chiste de poca monta. Pero el pelado de la Sheyla (Ramírez) se mata de risa. Un poco de respeto para la futura primera dama de la región Cajamarca", señaló.

Joaquín Ramírez rechaza haber ‘negado’ a Sheyla Rojas

Durante el mismo informe, las cámaras de ‘Amor y fuego’ conversaron con Joaquín Ramírez sobre el porqué negó la relación que mantiene con Sheyla Rojas. El excongresista aclaró que tergiversaron sus declaraciones.

“Me han tergiversado. Me han cortado, me han cortado. Ella es una persona muy importante para mi vida”, señaló el cuestionado político.