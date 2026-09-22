Pareja de Naldy Saldaña rompe su silencio tras destaparse romance secreto con animador de La Bella Luz

La polémica alrededor de Naldy Saldaña continúa generando reacciones luego de que la cantante confirmara públicamente que mantuvo un vínculo clandestino con José Burga, animador de La Bella Luz. La confesión ocurrió después de las declaraciones de Jazmín Baquero, expareja del presentador, quien expuso el caso en televisión.

En medio de los cuestionamientos, Hansel Bernuy, pareja de la cumbiambera, se pronunció ante las cámaras de 'América hoy' y manifestó su respaldo a la intérprete. El músico sostuvo que los señalamientos relacionados con el caso podrían generar temor entre quienes atraviesan situaciones similares y desean denunciar.

Pareja de Naldy Saldaña la defiende tras revelar romance con José Burga de La Bella Luz

Hansel Bernuy habló sobre la controversia que involucra a Naldy Saldaña y José Burga, luego de que la artista reconociera que ambos sostuvieron una relación cuando tenían otros compromisos sentimentales. El actual compañero de la cantante dejó clara su posición y aseguró que continúa apoyándola.

"Lo único que ocasionan es que cualquier persona que esté pasando por lo mismo y que quiere alzar la voz empiece a sentir miedo", señaló Bernuy al referirse a las acusaciones surgidas mientras continúa una investigación relacionada con la denuncia presentada por Naldy.

El músico también consideró importante que una persona pueda contar su versión sin sentirse intimidada por los cuestionamientos. "Considero que una persona cuando dice la verdad porque no tiene nada que esconder... si me miras aquí tranquilo es porque tiene mi respaldo", expresó durante su intervención televisiva.

¿Qué dijo Naldy Saldaña sobre su relación con José Burga, animador de La Bella Luz?

Naldy Saldaña decidió pronunciarse después de que Jazmín Baquero, cantante y bailarina y expareja de José Burga, realizara acusaciones en 'Amor y fuego'. La intérprete reconoció que sí mantuvo un romance clandestino con el animador cuando ambos se encontraban en otras relaciones.

"Debido a las declaraciones e imágenes difundidas este viernes (viernes 18 de septiembre) en televisión nacional, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos. Sí, efectivamente, cometí un error. Me equivoqué hace aproximadamente año y medio", manifestó la cantante en un video que posteriormente habría eliminado de sus plataformas.

La artista, de 26 años, afirmó además que ya había ofrecido disculpas a las personas afectadas por sus decisiones y reiteró su arrepentimiento. "En aquel entonces pedí disculpas. Pedí perdón, y lo vuelvo a hacer ahora, a las personas afectadas que quizá en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones", indicó.

Naldy también mencionó directamente a Jazmín Baquero, así como a Hansel Bernuy y a las familias involucradas. "Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor. Pedí disculpas a mi pareja, pedí disculpas a mi familia, a su familia, porque sí, acepto que fallé en ese momento", sostuvo.